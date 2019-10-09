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'Yılda 23 bin kadına meme kanseri teşhisi konuyor'

DHA

MEME Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Edirne´de Atatürk Anıtı önü meme kanseriyle mücadelenin simgesi haline gelen devasa pembe kurdeleyle donatıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, "Türkiye'de senede 23 bin yeni meme kanseri tanısı konmakta. Bunun bir başka tercümesi de her 8-10 kadından biri hayat boyu meme kanseri riski taşımakta" dedi.

MEME Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Edirne´de Atatürk Anıtı önü meme kanseriyle mücadelenin simgesi haline gelen devasa pembe kurdeleyle donatıldı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, "Türkiye'de senede 23 bin yeni meme kanseri tanısı konmakta. Bunun bir başka tercümesi de her 8-10 kadından biri hayat boyu meme kanseri riski taşımakta" dedi.
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, farkındalık yaratması amacıyla çeşitli etkinliklerin planlandığı programın açılışı kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Meme Kanseri Farkındalık Ayı programı açılışında, erken teşhis için taramanın önemine değinilirken vatandaşlara da bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Etkinliğe Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, çok sayıda sağlık personeli ve vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı önüne meme kanseriyle mücadelenin simgesi haline gelen devasa pembe kurdele konuldu.
Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Türkiye'de kansere yakalanan her 4 kadından birinin meme kanseri olduğunu belirterek, "Fazla kilolu, obez olmak, yeterli fizik aktivite yapmamak, yani hareketsiz bir yaşam sürmek meme kanserinde yaşam şekliyle ilgili değiştirilebilecek risk faktörleri arasındadır. Meme kanserini olabildiğince erken yakalamak, tedavi şansımızı arttırmaktadır. Erken teşhiste en önemli faktör, hepinizin de kabul edeceği üzere bu konuda bilinçlenmedir. İşte tam da burada KETEM merkezlerimiz ve burada yapılan tarama testleri, mamografi ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı'nın vatandaşlarının sağlıklarına verdiği önem ve değer ortaya çıkmaktadır" dedi. 
'YILDA 23 BİN MEME KANSERİ TANISI KONUYOR
Programda konuşan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Çiçin, Türkiye'de senede 23 bin yeni meme kanseri teşhisi konduğunu belirtip, tarama yaptırmanın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Çiçin, "Türkiye'de senede 23 bin yeni meme kanseri tanısı konmakta. Bunun bir başka tercümesi de her 8-10 kadından biri hayat boyu meme kanseri riski taşımakta. Meme kanserinin risk faktörlerini dikkate alarak sıklığını azaltmak mümkün olmakla birlikte, en etkin mücadele yöntemimiz taramadır. Bu konuda Edirneliler'in, vatandaşlarımızın tarama programlarına uyması son derece önemli. KETEM merkezlerimiz ve üniversitemiz bu konuda yakın iş birliği içinde ve bu konuda da oldukça etkin programlar uygulayabilmektedir. Tüm Edirneliler'in, vatandaşlarımızın tarama programlarına uymaları konusunda tekrar uyarıyorum" dedi. 

EDİRNE

09 Ekim 2019 Çarşamba

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