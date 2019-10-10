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Trakya Üniversitesi, STEM eğitimi ile Kuzey Makedonya’dan öğretmenleri ağırladı

İHA

Trakya Üniversitesinin organizasyonu ve ev sahipliğinde, TİKA iş birliği ve Uluslararası Balkan Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen, Kuzey Makedonya'da soydaş ve akrabalarımızın yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki okullarda görev yapan 17 öğretmeninin katıldığı STEM Eğitimi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslik ve laboratuvarlarında gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi, STEM eğitimi ile Kuzey Makedonya’dan öğretmenleri ağırladı

Trakya Üniversitesinin organizasyonu ve ev sahipliğinde, TİKA iş birliği ve Uluslararası Balkan Üniversitesinin desteğiyle düzenlenen, Kuzey Makedonya’da soydaş ve akrabalarımızın yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki okullarda görev yapan 17 öğretmeninin katıldığı STEM Eğitimi, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi derslik ve laboratuvarlarında gerçekleştirildi.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun yürütücülüğünde ve Doç. Dr. Eylem Bayır, Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özyıldırım’ın uzman eğiticiler olarak görev yaptığı eğitimlerde, 21. yüzyılın modern eğitim yaklaşımlarına uygun olarak su arıtma, rüzgâr türbini, köprü ve roket tasarımı gibi çalışmalar yapıldı. Tasarım materyalleri olarak organik ve doğa dostu maddeler kullanılırken “Sıfır Atık Projesi”ne destek niteliğinde çalışmalar gerçekleştirildi.
Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında eleştirel düşünme, problem çözme ve iş birlikçi yaklaşım esas alınarak düzenlenen program kapsamındaki eğitimleri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ziyaret etti.
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden’in de eşlik ettiği ziyarette Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu, kardeşlerimizi ve akrabalarımızı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Eğitim Fakültemizden değerli hocalarımızın katkılarıyla ortaya çıkan bu projenin çok önemli olduğuna ve tüm katılımcıların önemli kazanımlarla buradan ayrılacağına inanıyorum. Edirne, Balkanların merkezidir. Edirne’de kurulu olan Trakya Üniversitesi de, attığı her adımda Balkanları düşünen, kalbi Balkanlar için çarpan, Balkanlar için ne yapması gerekiyorsa, her zaman daha da fazlasını yapmaya çalışan bir üniversitedir. Türkiye’de Balkanlar denince akla gelen ilk üniversite olduğumuz gibi, Balkanlar’da Türkiye ve üniversite denince akla gelen ilk üniversite de Trakya Üniversitesidir. Bunun için Balkanlarla muhabbetimizi, birlikteliğimizi artırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yunus Emre’nin dediği gibi ‘Gelin tanış olalım/İşi kolay kılalım/Sevelim, sevilelim/Dünya kimseye kalmaz.’... Tanış olursak tüm sorunlar çözülür. Her fırsatta buraya gelin ki Edirne’yi ve Üniversitemizi tanımış olun, aramızdaki dostluk daha da gelişsin. Biz neye sahipsek sizindir. İnşallah sizler içinde buradaki eğitim faydalı olmuştur” dedi.
STEM eğitimi boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Trakya Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Eylem Bayır, tamamen doğal malzemeler kullanarak eğitimleri gerçekleştirdiklerini belirterek içerisinde çiçek tohumları olan geri dönüşüm kâğıtları ile “Doğaya kâğıt bırak.” sloganıyla Sıfır Atık Projesi’ne verilen desteğe dikkat çekti.
Kırçova ve Üsküp’ten gelen öğretmenler, STEM eğitimlerinin ufuklarını açtığını ve bu eğitimleri okullarında da uygulayacaklarını ifade ederek bilimsel altyapısının yanı sıra Trakya Üniversitesinin sıcaklığını hissederek yakından tanıma imkânı vermelerinden ötürü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

EDİRNE

10 Ekim 2019 Perşembe

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