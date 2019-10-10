Emniyet müdüründen vatandaşlara ‘telefon dolandırıcılığı’ uyarısı Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt: “Devlet sizden operasyon için, teröristleri yakalamak için para pul istemez”

Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ve beraberindeki şube müdürlerinin, Edirne’de mahalle huzur toplantıları devam ediyor. Emniyet Müdürü Kurt, telefon dolandırıcılığı konuları ve yöntemleri konusunda vatandaşları uyararak, “Devletin parası da var gücü de var çok şükür. Devlet sizden operasyon için, teröristleri yakalamak için para pul istemez” dedi.

Edirne’de 1. Murat Mahallesi’nde bulunan Özgür Kıraathanesi’nde düzenlenen huzur toplantısına Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, şube müdürleri, mahalle muhtarı İsmail Gül ve mahalle sakinleri katıldı.



“Uyanık olun, bunlara itibar etmeyin”

Emniyet Müdürü Kurt, son dönemde artan telefon dolandırıcılığı konularında örnekler vererek, vatandaşları bilgilendiren Kurt, “Devlet sizden operasyon için, teröristleri yakalamak için para pul istemez. Devlet terörist arıyorsa, gidip onu buluyor yakalayıp getiriyor. Bu nedenle sizden ricam bunlara karşı uyanık olun. Sizden para isteyene de para iade edeceğiz diyen olsa da bunlara itibar etmeyin” dedi.



“İnsan ne kadar tahrik olursa olsun, 5 dakika sonra ‘eyvah’ diyor”

Kurt, meslek hayatı boyunca gördüğü ve yaşanan olaylarda tecrübe ettiği konular ile ilgili de uyarılarda bulunarak, “İnsan ne kadar tahrik olursa olsun, ne kadar kanına dokunursa, suç işlemeye, adama öldürmeye tahrik edilirse edilsin, ne yaparsa yapsın, yaptıktan 5 dakika sonra ‘eyvah’ diyor. ‘Ben ne yaptım’ diyor. O 5 dakika çok önemli. 5 dakika sonra ‘eyvah ne yaptım’ diyor ama iş işten geçiyor. O nedenle de lütfen biraz daha komşularımıza karşı, trafikteki olaylarda, eşimize karşı, çocuğumuza karşı biraz daha sabırlı olalım. O beş dakikalık süre kritik bir süre. Bir ‘La havle’ çekin. Biraz nefes alın, dışarı bir çıkın, balkona bir çıkın bir hava alıp, dolaşın gelin, ondan sonra daha sağlıklı karar verirsiniz” diye konuştu.

EDİRNE 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:47

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