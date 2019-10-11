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Yeni hekim adaylarına ilk ders rektörden

İHA

20192020 eğitimöğretim yılında Trakya Üniversitesinde tıp eğitimlerine başlayan, çiçeği burnunda Tıp Fakültesi öğrencilerine ilk dersi, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu verdi.

Yeni hekim adaylarına ilk ders rektörden

20192020 eğitimöğretim yılında Trakya Üniversitesinde tıp eğitimlerine başlayan, çiçeği burnunda Tıp Fakültesi öğrencilerine ilk dersi, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu verdi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Ratip Kazancıgil Derslik Binasını dolduran öğrencilere Tıp Fakültesi “İlk Dersi”ni veren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, 266 öğrenciyle tanışarak uzun süre sohbet etti. İlk derse, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Tezel, Tıp Fakültesi Ders/Staj Yürütme Komitesi Baş Koordinatörü Prof. Dr. Fulya Öz Puyan, Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve idari çalışanlar katıldı.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ilk derste öğrencilerle keyifli ve interaktif bir söyleşi gerçekleştirdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu söyleşide eğitim hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler veren Rektör Tabakoğlu, öğrencilere tıp öğrenimi ve hayata dair önemli tavsiyelerde bulundu.
Gerçekleştirdiği söyleşide, hayatından kesitler sunarken öğrencilerin sorularını da içtenlikle yanıtlayan Tabakoğlu, Edirne’nin tarihçesi ve kültürel varlıkların birikimi hakkında da bilgiler paylaştı. Trakya Üniversitesinin ve kentin öğrencilere sunduğu imkanlardan da söz eden Tabakoğlu, “1982’de kurulan Trakya Üniversitesi, bölgenin en eski ve köklü eğitim kurumu. Bilim ve tarih ile bütünleşen üniversitemiz, sürekli büyüyen yapısı ile bölgenin en önemli eğitim üssü. Bünyesinde, çok nitelikli bir akademik kadroyu barındıran Trakya Üniversitesi, hem ülkemizin farklı şehirlerinden hem de dünyanın dört bir yanından öğrencilere ev sahipliği yapıyor. Zira Edirne tarihte de kültür ve medeniyetlerin buluşma noktası ve çoğulculuğun, çok kültürlülüğün, birbirinden beslenen farklı kültürlerin merkezi konumunda. Yüzyıllar boyunca Osmanlı Barışı’nın hüküm sürdüğü bu topraklar ve Edirne, medeniyetimizin geldiği noktanın en güzel örneği. Sultan II. Bayezid Külliyesi ve Sağlık Müzemiz, bu kadim topraklarda şekillenen, çağının çok ötesindeki tıp anlayışı konusunda siz Tıp Fakültesi öğrencilerimize her zaman rehber olacak. Artık hepiniz Trakya Üniversitelisiniz, birer evladımızsınız. Sizleri burada görmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ülkemizin en önemli, en güzide şehirlerinden biri olan Edirne’ye ve üniversitemize hoş geldiniz” dedi.
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde okumanın bir ayrıcalık olduğunu ve nitelikli bir eğitim almak isteyen başarılı öğrencilerin tercihleri arasında ilk sıralarda olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Tıp Fakültesinde sizlere vereceğimiz eğitim, uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş ve tüm dünyada kabul görmüş bir eğitimdir. Başta eğitim yönetimi olmak üzere tıp fakültesinin tüm bileşenleriyle birlikte aktif bir süreç yönetiyoruz. Burada, olası sorunları doğru zamanda tespit ederek önlemler geliştiren, kendini sürekli yenileyen, odağına öğrencileri alan çok özellikli bir eğitim sistemi mevcut. Fakültemizde deneyimli, kendini kanıtlamış çok kıymetli hocalarımız bulunuyor. Bizler, ülkemize ve milletimize üstün hizmetler verebilmeniz için sizleri en iyi şekilde yetiştireceğiz. Tüm dünya tarafından kabul edilen yenilikçi fikir ve yaklaşımları kendimize rehber edindiğimiz eğitimlerde, hocalarınızın bilgi ve tecrübelerinden en iyi şekilde istifade edin. Bir ömür gururla taşıyacağınız bu mesleğin en temel bilgilerini bu sıralarda öğreneceksiniz. Katılımcı ve girişken olun, hocalarınızın her zaman, her konuda sizlerin yanında olacağını unutmayın. Soru sormaktan, daha fazlasını istemekten, bilginin peşinden koşmaktan çekinmeyin. Her zaman daha fazlasını hayal edin ve yaptığınız iş her ne olursa olsun en iyisi olmaya çalışın. Bildiklerinizle sınırlı kalmayın, bilgilerinizi derinleştirin. Bilgi koskocaman bir deniz, bildiklerimiz ise sadece, o denize elimizi soktuktan sonra tek bir parmağımızda kalan serinlik. Bir tarlada on tane çukur kazarsanız orası engebeli bir tarla olur ama bir tarlada on metrelik tek bir çukur kazarsanız suyu bulursunuz. ‘Bulunacak her şey bulundu, bundan sonra ortaya konacak yeni bir buluş yok’ düşüncesi çok yanlış bir düşünce. Bilginin bu kadar yoğunlaştığı, inovatif fikir ve ürünlerin giderek arttığı bir çağda; bulunmayı, bilinmeyi bekleyen pek çok kavram, model ve yenilik sizleri bekliyor. Vatanınıza, milletinize, bayrağınıza ve değerlerinize sahip çıkın. Bu vatanı her anlamda yüceltecek ve ileriye taşıyacak sizlersiniz. Sizlere olan inancımız ve güvenimiz tam” ifadelerini kullandı.
Hastadoktor ilişkisini, hekimlik mesleğinin önemli bir parçası olarak gördüğünü sözlerine ekleyen Rektör Erhan Tabakoğlu, “Hayat kurtarmak tarifi imkansız bir duygu. Bu duyguyu yaşadığınızda tüm insanlığı kurtardığınızı hissedersiniz. Enstrümanınızın insan olduğu gerçeğini asla unutmayın. Tedavinin ve ilişkilerin merkezine insanı alarak hareket edin. Hastalarınızla dost olun, kendinizle dost olun, insanlıkla dost olun. Bizler iyi birer hekim yetiştirmek için gayret edebiliriz ancak iyi birer insan olmak her şeyden önce sizlerin elinde. İyi bir hekim olma yolunda gece gündüz demeden çabalarken, iyi bir insan olabilmek için kendi manevi yolculuklarınızı, hayata dair sorgulamalarınızı da ihmal etmeyin. Daha çok okuyun, daha çok araştırın. Bu toprakların yetiştirdiği Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, Hacı Bektaşı Veli gibi dünyaya mâl olmuş filozoflar, kendi iç yolculuklarınızda da size ışık tutacaktır. Bilim alanında olduğu gibi bu alanda da en iyi kaynaklar yine bizim kültürümüzde, bizim geçmişimizde mevcut. İyi, vicdanlı ve hakkaniyetli bir insan olma gayreti sizi daha da zenginleştirecek, yaptığınız işleri daha anlamlı ve unutulmaz kılacaktır. Sahip olacağınız kutsal mesleğin temelleri ne kadar güçlü ve sağlam atılırsa ülkemiz ve Türk tıbbının geleceği de o denli güçlü olacaktır” dedi.
Etkinlik kapsamında, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Tezel ise, “Tıp Fakültemizin Tanıtımı”, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İnan “EğitimÖğretim Sistemimiz ve Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğimiz”, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Çek “Tıpta Bilim Tarihi ve Bilimsel Yöntemler” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi. Etkinliğin öğleden sonra gerçekleşen programında ise Tıp Fakültesi Öğrenci Topluluklarının tanıtımına yer verildi.

EDİRNE

11 Ekim 2019 Cuma

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