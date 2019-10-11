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Edirne Kitap Fuarı kapılarını açtı 

DHA

- EDİRNE Belediyesi'nce, bu yıl 7'ncisi düzenlenen, 'Kitap Fuarı' törenle kapılarını açtı.

- EDİRNE Belediyesi'nce, bu yıl 7'ncisi düzenlenen, 'Kitap Fuarı' törenle kapılarını açtı.
Edirne Belediyesi'nin 7'ncisini düzenlediği ve bu yıl 48 yayınevinden 74 yazarı ağırlayacak Kitap Fuarı, Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Belediye Başkanı Recep Gürkan, gazeteci-yazar İsmail Saymaz, çok sayıda davetlinin katılımıyla açıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlara rahmet dileyip sözlerine başladı. Fuara ilginin yoğun olduğunu 70 yayınevinin başvuru yaptığını ancak 48 yayınevine yer verebildiklerini belirten Gürkan, şöyle konuştu:
"Edirne'de 2 yıl önce kitap fuarına gelen ziyaretçi sayısı 45 bindi. Edirneliler, Türkiye genelinde nüfusa göre kitap okuma oranlarında oldukça yukarılarda. Gençlerimizin, çocuklarımızın kitap okumaktan vazgeçmemesi gerekir. Bu yıl yer darlığı nedeniyle 70'in üzerinde yayınevi başvurdu ancak 48 yayınevine verebildik. İsterdik ki, tümüne yer açabilelim ama kısa bir süre içinde hem kitap fuarını hem de diğer fuarlarımızı yapabileceğimiz bir fuar yerine umuyorum ki Edirne'yi kavuşturacağız."
'KİTAPLAR, 7'DEN 70'E HERKESİN GELECEĞİNE YÖN VERİR'
Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler de kitapların 7'den 70'e herkesin geleceğine yön veren etkenler olduğunu belirterek, "Kitaplar 7'den 70'e herkesin geleceğimizi etkileyen ve yetiştiren en önemli etken. Bu bağlamda ilimizin gelişimine pozitif yönde etkileyen kitap fuarımızın kültürel hayatımızın zenginleşmesine ve Balkanların kültürel başkenti olma iddiasında pozitif katkılar sağlaması dilerim. Emeği geçen herkesi kutlar. Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizin birlik ve beraberliği için çok önemli bir yeri var. Ulusal güvenliğimiz her şeyin çok çok üzerinde. Allah'ın tüm askerlerimize kayıpsız zaferler getirmesini diliyorum" diye konuştu.
'HEYECANIM ÇOK DAHA FARKLI'
Fuarın onur konuğu İsmail Saymaz ise ilk kez bir kitap fuarının onur konuğu olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Saymaz, "Çok kitap fuarına katıldım ancak ilk kez bir kitap fuarının onur konuğu oldum. Bu nedenle her zamankinden farklı bir şekilde heyecanlıyım. Edirne'de düzenlenen kitap fuarlarının son dördüne katılmışımdır. Bundan önce kitap fuarların tarihi bir mekanda yapılıyordu. Gayet hoş ve farklı bir ambiyans oluşuyordu. Edirne'nin hem Türk tarihinde hem de Avrupa'nın kıyısında bulunduğu bir şehir olarak, daha kapsamlı daha görkemli yerlerde kitap fuarını icra etmek Edirne'ye yakışır" dedi.
Protokol konuşmalarının ardından fuarın açılışı kurdele kesilmesiyle gerçekleştirildi. Fuarın açılması ve gezilmesinden sonra İsmail Saymaz, Serap Derya Uysal, Aydın Ilgaz, Nilgün Ilgaz, Muhammed Yavaş, Eyhan Tunca, Nil Prottel, Savaş Ünlü, Sabriye Cemboluk ve Yaren Atalar kitaplarını imzaladı. 
20 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda Türkiye'nin seçkin yazar ve yayınevleri yerini alacak. Fuar her gün 09.3020.00 saatleri arasında gezilebilecek.

EDİRNE

11 Ekim 2019 Cuma

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