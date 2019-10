Emekli astsubay ve STK'lardan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

EDİRNE'de, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ile sivil toplum örgütleri üyeleri, Suriye'nin kuzeyinde terör unsurlarına yönelik sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı'na düzenledikleri etkinliklerle destek verdi.

TEMAD'ın 35'inci kuruluş yıl dönümünde, Edirne'de çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı önündeki törene TEMAD Edirne Şube Başkanı Aydın Bildiş, çok sayıda astsubay emeklisi ve gazi ile şehit yakını katıldı. Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine dair konuşmayı ise TEMAD Edirne Şube Başkanı Aydın Bildiş yaptı. 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında Mehmetçiklerin seferde olması dolayısıyla her yıl kuruluş yı ldönümü için gerçekleştirdikleri kutlamaları bu yıl iptal ettiklerini belirten Bildiş, şunları söyledi:

"Bugün bize yakışan en güzel kutlamanın Ata'mızın huzurundan başlayıp, şehitlerimizin manevi huzurunda son bulan bir kutlama olacağına karar verdik. Bugün de ülkemiz üzerinde her gün şekil değiştiren taktiklerle alçak oyunlar oynanmaya devam etmektedir. Mehmet Akif'in Çanakkale'de "Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela" olarak tarif ettiği Türkiye düşmanları, bugün de karşımıza PKK, IŞİD, FETÖ gibi değişik isimler altında çıkmaktadır. Bu hain taşeronlar, ülkemiz üzerinde tarihten bugüne olduğu gibi bundan sonra da emperyalist emellerin uşağı olmaya devam etmektedir. Bugün Suriye'de de aynı oyunun sahnelendiğini hep birlikte görmekteyiz. Sınırımızda bir terör devleti kurarak, bir beka sorunu yaratmak ve geleceğimizi tehdit altına alma girişimleri açıkça sergilenmektedir. Ancak bu büyük millet, bu oyunlara fırsat vermeyeceğini 9 Ekim günü başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı' ile bütün dünyaya ilan etmiştir."

'VERİLECEK GÖREVE İLK KOŞACAKLARDAN OLURUZ'

Emekli astsubaylar olarak her ne kadar ordudaki aktif görevlerini tamamlamış olsalar da kalplerinin her zaman orduyla ve milletle birlikte atmaya devam edeceğini dile getiren Bildiş, "Tarihte olduğu gibi bugün de bu aşağılık oyunların karşısında aziz milletimizle birlikte dimdik duran ve bütün oyunları bozacak olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bizler de bu kahraman ordunun mensubu şerefli astsubaylar olmaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz. Biz emekli astsubaylar her ne kadar ordudaki aktif görevimizi tamamlamış olsak da kalbimiz her zaman ordumuzla ve milletimizle birlikte atmaya devam etmektedir. Mehmet'imizin ayağına değen her taş bizim yüreğimize saplanmaktadır, onları üzecek her kelime bizim uykularımızı kaçırmaktadır. Bugün de vatan, millet ve bayrak uğruna bizlere düşecek bir görev olduğunda bir saniye bile düşünmeden verilecek göreve ilk koşacaklardan olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Aydın Bildiş, konuşmasının ardından Türk bayrağını şehitliğe götürmek üzere bisiklet derneklerine teslim etti. Tören, Türk bayrağının Asker Hastanesi Şehitliği'nde göndere çekilmesi ile son buldu.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ ÜYELERİNDEN DUA

Edirne'de faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de bir araya gelerek, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini belirtip, Mehmetçik için İl Müftüsü Emrullah Üzüm eşliğinde dua okudu. Eski Camii önünde gerçekleştirilen basın açıklamasıyla harekata destek veren STK'lar adına açıklamayı Edirne Cihannüma Derneği Başkanı Muzaffer Tudan okudu. Harekatın, Türkiye sınırının güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmemek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma amacı taşıdığının aşikar olduğunu kaydeden Tudan, şunları söyledi:

"Millet iradesinin temsilcisi olan, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen 'Fırat Kalkanı Harekatı' ve 'Zeytin Dalı Harekatı' gibi bugünde gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı'nı, kardeş STK'lar olarak destekliyoruz. Bu harekatın amacı, ülkemize karşı terörist saldırıları ortadan kaldırmak, silah gücünü kullanarak ülkelerinden göç etmek zorunda bırakılan insanlara güvenli bölge oluşturmak ve yurtlarına dönmelerini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoruna müsaade etmemek ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktır."

Açıklamanın ardından Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm tarafından 'Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için dua yaptırıldı.



