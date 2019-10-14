2 torununa cinsel istismardan tutuklandı

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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde 2 erkek torununa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan H.I. (55), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Z.E., eski kayınpederi H.I.'nın, boşandığı eski eşinin yanında kalan çocukları E.I. (7) ve Y.I.'yı (9) gece uyudukları sırada cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Psikolog eşliğinde ifadeleri alınan E.I. ve Y.I.'da olayı doğruladı. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan H.I., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

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