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Trakya Birlik Spor Kulübü minderde doludizgin

İHA

Trakya Birlik Spor Kulübü, Büyük Erkekler Serbest 1.Lig'inde yoluna doludizgin devam ediyor.

Trakya Birlik Spor Kulübü minderde doludizgin

Trakya Birlik Spor Kulübü, Büyük Erkekler Serbest 1.Lig’inde yoluna doludizgin devam ediyor.
Türkiye Güreş Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Serbest 1. Lig grup maçlarında D grubunda yer alan Trakya Birlik Spor Kulübü, Ordu’da düzenlenen 2. hafta karşılaşmalarında Ordu Gölköy Belediye Spor Kulübü ‘nü 82, Samsun Yakakent Belediye Spor Kulübünü de 82 skorlarla yenerek 3. Hafta Samsun’da yapılacak olan son lig karşılaşmaları öncesi Ankara’da yapılacak olan Süper Lig yükselme maçlarına çıkmayı garantiledi.
Geçtiğimiz hafta Edirne’de yapılan 1. hafta müsabakalarında rakiplerini 73 ve 82’lik skorlarla geçerek, 2. hafta karşılamaları için Ordu’ya giden Trakya Birlik Spor Kulübü yapılan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 19 Ekim 2019 tarihinde Samsun’da düzenlenecek olan 3. hafta karşılaşmaları öncesi, Ankara’da yapılacak olan Süper Lig'e yükselme Grup müsabakalarına katılmayı garantiledi.
Konu ile ilgili açıklamada bulunan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, “Bilindiği üzere Trakya Birlik Spor Kulübü olarak Trakya Bölgesinde Profesyonel olarak Ligler de temsil eden tek takımız Şehrimizi ve Trakya’mızı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Genç ve Tecrübeli bir takımız hedefimiz Süper Lige yükselmek minderde ter döken sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Geçen hafta Edirne’de düzenlenen müsabakalarda ev sahibi olarak istediğimiz skorları elde ederek 2.hafta karşılaşmaları için Ordu’ya gittik, skorlar istediğimiz neticede şimdi son hafta maçları için takımımız Samsun’a gidecek” dedi.

EDİRNE

14 Ekim 2019 Pazartesi

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