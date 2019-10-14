Sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi ile kılavuzluk yapan kişi tutuklandı

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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı geçiş yapmak isterken, jandarma ekiplerince yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi Y.G. ile kılavuzluk eden Ü.S., mahkemece tutuklandı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Sarıcaali köyü yakınlarında, şüphe üzerine Ü.S. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtaki sürücü Ü.S. ile yasa dışı yollardan Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 2 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan F.D. ve Y.G. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D., serbest bırakılırken, şüphelilere kılavuzluk eden Ü.S. ile Y.G. tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:52

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