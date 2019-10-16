Sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan geçtikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince geri itilen ve hudut karakolu askerleri tarafından yakalanan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, mahkemece tutuklandı.

İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu beldesindeki askeri yasak bölgede, sınır birliği askerleri, 3 kişiyi yakaladı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan A.A., E.D. ve M.D. oldukları, yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da kolluk kuvvetlerince yakalanarak, geri itildikleri belirlendi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:54

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