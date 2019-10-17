TRAKYA \u00dcniversitesi E\u011fitim Fak\u00fcltesi nde \u00f6\u011fretim g\u00f6revlisi olan Sezgin Kondal hakk\u0131nda, ayn\u0131 fak\u00fcltede\u00a0ara\u015ft\u0131rma g\u00f6revlisi Jale Ayd\u0131n \u00c7elik i d\u00f6vd\u00fc\u011f\u00fc\u00a0gerek\u00e7esiyle 1 aydan 1 y\u0131la kadar hapis cezas\u0131 istemiyle dava a\u00e7\u0131ld\u0131. Haziran ay\u0131nda meydana gelen olay\u0131n g\u00fcvenlik kameras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri de ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\u00a0Olay, 13 Haziran da, Trakya \u00dcniversitesi E\u011fitim Fak\u00fcltesi nde meydana geldi. Fak\u00fcltenin yemekhanesinde \u00f6\u011frencileriyle oturan Yabanc\u0131 Diller E\u011fitimi B\u00f6l\u00fcm\u00fc Alman Dili E\u011fitimi Ana Bilim Dal\u0131 nda ara\u015ft\u0131rma g\u00f6revlisi Jale Aylin \u00c7elik in yan\u0131na gelen E\u011fitim Fak\u00fcltesi nde ara\u015ft\u0131rma g\u00f6revlisi Sezgin Kondal, iddiaya g\u00f6re, Burada ne oluyor. Olay ne? diyerek kad\u0131n\u0131n\u00a0\u00fczerine y\u00fcr\u00fcd\u00fc. Bunun \u00fczerine\u00a0\u00c7elik, Y\u00fcr\u00fc git, i\u015fine bak dedi. \u0130kili aras\u0131nda \u00e7\u0131kan tart\u0131\u015fma s\u0131ras\u0131nda Kondal, \u00c7elik i iterek, ya\u015fanan karga\u015fada tekme ve tokat att\u0131. Olay, araya girenler taraf\u0131ndan sonland\u0131r\u0131l\u0131rken, g\u00fc\u00e7l\u00fckle sakinle\u015ftirilen Kondal, d\u0131\u015far\u0131\u00a0\u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. \u0130kili aras\u0131ndaki kavgan\u0131n\u00a0g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.Olay\u0131n ard\u0131ndan Jale Aylin \u00c7elik, kendisine sald\u0131r\u0131p, \u015fiddet uygulad\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle Sezgin Kondal hakk\u0131nda Edirne Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131 na su\u00e7 duyurusunda bulundu. Savc\u0131l\u0131k\u00e7a Kondal hakk\u0131nda\u00a0 hakaret , tehdit ve darp su\u00e7lar\u0131ndan soru\u015fturma ba\u015flat\u0131l\u0131p, \u015f\u00fcpheli olarak ifadesi\u00a0al\u0131nd\u0131. Kondal, ifadesinde, \u00c7elik in kendisine hakaret etti\u011fini \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc. \u00c7elik ise verdi\u011fi ifadede, hakaret etmedi\u011fini, Kondal \u0131n \u00f6\u011frencileriyle otururken kendisine sald\u0131r\u0131p, d\u00f6vd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc\u00a0s\u00f6yledi.Edirne Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131, soru\u015fturmay\u0131 tamamlayarak, Sezgin Kondal hakk\u0131nda\u00a0 kasten yaralama ve hakaret su\u00e7undan 4 aydan 1 y\u0131la kadar hapis istemiyle iddianame haz\u0131rlad\u0131. G\u00fcvenlik kameras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinin de yer ald\u0131\u011f\u0131 iddianame, Edirne Asliye Ceza Mahkemesi nde kabul edildi. Kondal \u0131n yarg\u0131lanmas\u0131na ilerleyen\u00a0g\u00fcnlerde ba\u015flanacak.