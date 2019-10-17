2, 5 aylık Abdülhamit bebek, toprağa verildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde doğuştan kalın bağırsağı gelişmeyen ve bu nedenle 3 kez ameliyat olan 2, 5 aylık Abdülhamit Kurbaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Abdülhamit bebek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Doğuştan kalın bağırsağı gelişmeyen ve bu nedenle 3 kez ameliyat geçiren 2, 5 aylık Abdülhamit Kurbaz, tedavi gördüğü İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Abdülhamit bebeğin cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Keşan İki Minareli Çarşı Camii'ne getirildi. Cenazeye, ailenin yanı sıra Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Gökhan cenazede güçlükle ayakta durabilirken, anne Sema Kurbaz cenazeye katılamadı. Abdülhamit bebeğin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.



EDİRNE 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:06

AKŞAM 18:38

YATSI 19:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.