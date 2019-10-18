Enez Spor Sahası Sosyal Tesisleri açılış için gün sayıyor

Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından, Enez ilçesinde kapalı halı saha yanında yapılan sosyal tesis açılış için gün sayıyor.

210 metrekare alan üzerine kurulan tesisten yararlanacak gençlerimiz spor öncesi ve sonrası çeşitli etkinliklerden faydalanabilecekler. Kitap kafe hizmeti verebilecek şekilde düzenlenecek olan tesiste her türlü sosyal ihtiyaçların giderilebileceği duş, WC gibi sosyal imkânların yanında kitap okuyabilecekleri kütüphanede bulunuyor.

Enez Kaymakamlığı koordinesinde Çevre Koruma Vakfı tarafından yapımına hızla devam eden tesis önümüzdeki aylarda hizmete girecek.

EDİRNE 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:56

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