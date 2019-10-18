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Edirne´de sokak köpekleri 'bakımsızlıktan ölüyor' iddiası

DHA

EDİRNE'de katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesislerinin açılmasının ardından kapatılan eski çöplükte kalan köpeklerin, her gün beslenmelerine karşın, sağlıksız koşullarda yaşadıkları için telef oldukları öne sürüldü. Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi İbrahim Dönmez, "Gelen yemekler beklediği için bozulabiliyor, bozulduğu için de hayvanlar hastalanıyor ve yavaş yavaş ölüyorlar" dedi. Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise, iddiaların doğru olmadığını belirterek, çöplüğü düzenli olarak temizlediklerini ve hayvanları beslediklerini söyledi. 
Kentte iki yıl önce katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesislerinin açılmasının ardından kapatılan eski çöplükte kalan köpeklerin sayılarının her geçen gün sayılarının azaldığı öne sürüldü. Belediye ve hayvanseverlerin her gün yiyecek getirdikleri hayvanların hijyenik olmayan koşullardan dolayı hastalanıp öldüğünü iddia eden Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Sokak Hayvanları Sorumlusu Yağmur Islattı, daha fazla köpeğin ölmemesi için yardım beklediklerini belirtti. Eski çöplükte yaşayan hayvanlarını aşırı derecede sağlıksız olduğunu öne süren Islattı, şöyle konuştu:
"Buradaki hayvanlar aşırı derecede sağlıksız ne yazık ki. Çoğu hastalıktan ölmüş durumda, kalanlar da ölmek üzere diyebilirim. Hemen hepsinde uyuz var ne yazık ki. Besleniyorlar mı, evet besleniyorlar. Yaklaşık 1,5 yıldır Edirne Belediyesi burada düzenli bir besleme yapıyor. Ancak sağlıksız besleniyorlar. Tabii ki öncelikleri beslenmek, ama hayvanlar yemek artıklarıyla besleniyorlar, bozulmuş bir yemeği yemek zorunda kalıyorlar ve bu da hastalıkların çok çabuk yayılmasına ve artmasına sebep oluyor. Biz Edirne'deki hayvanseverlerin mücadeleleriyle ilk aşamayı tamamladık diyebilirim. Çünkü daha önce burada hiç besleme yapılmıyordu. Ancak ne olursa olsun, ikinci aşamayı tamamlayamıyoruz burada. İkinci aşamada istediğimiz, burasının onlar için bir yaşam alanına dönüştürülmesi."
'KISIRLAŞTIRILIP TEDAVİLERİ YAPILMALI'
Hayvanların kısırlaştırılıp tedavilerinin yapılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Islattı,
"Belediyenin çok basit yapabileceği bazı şeyler henüz gerçekleştirilmedi. O da kısırlaştırılmaları ve tedavilerinin yapılmaları. Çünkü kısırlaştırılmadıkları sürece popülasyonu kontrol altında tutamayacağız. Zaten tedavisi yapılmayan bir hayvanı burada 3 gün besliyoruz, dördüncü gün geldiğimizde ölü buluyoruz. Ancak buraya kesinlikle belediyenin el atması lazım. Bizim buradan bir iki hayvanı almamızla olacak bir iş değil bu. Belediyenin bu tür tedavileri gerçekleştirmesi gerek" diye konuştu. 
Söz konusu alanda gün geçtikçe köpek sayısında azalma yaşandığını öne süren Islattı, "O köpek azalmasından sonra burada kalan 174 köpek vardı. Sonra bu sayıda yeniden bir artış oldu, fakat şu an bir azalma yaşıyoruz. Bunun nedeninin hastalık olduğunu düşünüyoruz. Şu an 100'ü geçmez sayımız. Bizim artık tek istediğimiz, geride kalanlara sahip çıkabilmek. Ancak şu şartlarda biz geride kalanlara da çok sahip çıkıyoruz diyemiyoruz. Biz yetişemiyoruz" ifadelerini kullandı.
'HASTALANIP YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜYORLAR'
Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne İl Temsilcisi İbrahim Dönmez ise tek isteklerinin hayvanların çöplük alanında temiz bir şekilde yaşayabilmesi olduğunu belirtti. Dönmez, "Yaklaşık 1,5 sene önce 500 köpeğimiz kayboldu. Neden kaybolduğunu hala bilmiyoruz. Burada şu an yaklaşık 100 köpek kaldı. Gelen yemekler beklediği için bozulabiliyor, bozulduğu için de hayvanlar hastalanıyor ve yavaş yavaş ölüyor. İsteğimiz, bu hayvanların bir an önce kısırlaştırılması, tedavilerinin yapılması ve bu çöplük alanının da temiz bir şekilde kullanılabilmesi" diye konuştu. 
'TEMİZLİKLERİ YAPILIYOR VE HER GÜN DÜZENLİ BESLENİYORLAR'
Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ise, köpeklerle ilgili iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, çöplüğü düzenli olarak temizlediklerini ve hayvanların beslemelerini yaptıklarını söyledi. Tanrıkulu, "Bunu söyleyen arkadaşlar şuna inanıyorum ki; Edirne'de yaşamıyorlar. Öyle bir şey yok, her gün düzenli olarak beslemeleri yapılıyor. Hatta sosyal medya hesaplarından canlı yayın da yaptırıyorum. Çöplük kapandığı günün ertesi gününden itibaren her gün saat 14.00 ile 15.00 arası bir ekibim oraya gidiyor, düzenli besleme yapılıyor. Yalakları ve su tankerini Edirne Belediyesi koydu. Oranın temizliği de haftada bir rutin olarak yapılıyor. Köpek sayısını ben saymadım, arkadaşlar saydıysa da bilmiyorum. Ben artık çok yoruldum. Artık bu şeyden vazgeçsinler. O canlılar için bir şeyler yapan insanların da artık şevkini kırmasınlar" dedi.

EDİRNE

18 Ekim 2019 Cuma

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 13:04
  • İKİNDİ 16:05
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  • YATSI 19:57
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