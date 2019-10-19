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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Demokrasinin temel taşı muhtarlardan ziyaret

İHA

Edirne'de görev yapan mahalle ve köy muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır'ı ziyaret etti.

Demokrasinin temel taşı muhtarlardan ziyaret

Edirne’de görev yapan mahalle ve köy muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır’ı ziyaret etti.
Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, mahalle ve köy muhtarlarını Edirne Belediyesi Meclis Salonu’nda kabul etti.
Edirne Belediye Başkan Vekili Selçuk Çakır, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, “Türkiye’de muhtarlık teşkilatının 19 Ekim 1829 yılında başladığını biliyoruz. Bu da 190 yıllık bir tecrübe. Yerel yönetimler konusunda muhtarlık müessesesinden daha tecrübeli bir müessese yok. Muhtarlık müessesi toplumsal yaşamın önemli taşlarından olup; vatandaşların talep ve istekleri noktasında ilk temas noktası olması açısından büyük önem arz ediyor. Muhtarlarımız bulunduğu mahallede ya da köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımız ile devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık teşkilatı en ücra yerleşim yerine bile modern, yenilikçi kamu yönetimi anlayışını taşıyarak her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olmuştur” dedi.
Çakır, “Muhtarlarımız belediye ile vatandaş arasındaki köprü; mahallelerdeki gören gözümüz, duyan kulağımız, tutan elimiz olmuştur. Demokrasinin ilk halkası, mahalle ve köylerimizin seçilmiş temsilcileri, yerel yönetimlerin önemli bir parçası konumunda bulunan meslektaşlarımız olarak gördüğümüz muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerim ile kutlar ebediyete intikal muhtarlarımıza Allah’tan rahmet dilerim” diye konuştu.
Edirne Belediye Başkanı Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da “Uzun yıllardır sizlerle birlikte çalışıyoruz. Ben şuna inanıyorum bir olalım, iri olalım, diri olalım. 19 Ekim Muhtarlar Günü’nüz kutlu olsun” dedi.
Edirne Köy Muhtarları Derneği Başkanı Recai Kararmışbuga da 19 Ekim’in Türkiye’de muhtarlar günü olarak ilan edildiğini belirterek, “2015 yılında kabul edilen bir yasa ile 19 Ekim Türkiye Muhtarlar Günü olarak kabul edilmiştir. Kendi inisiyatifi ile seçime girip, kazanan; bulunduğu köy ve mahallelerin idari amirleri olarak bizler, halkla kamu kurumları arasında bağlantıyı sağlamaktayız” ifadelerine yer vererek, geçmiş yıllarda yaşadıkları sorunları paylaştı.
Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İrfan Tasmalı da “Muhtarlar Günü’müzün kutlanması bizim için mutluluk verici. Muhtarlar köylerin ve mahallelerin yöneticisidir. Köy muhtarlarının sorunlarının yüzde 95’i İl Özel İdare ve Valilik tarafından çözülmektedir. Mahalle muhtarlarında doğumdanölüme kadar, yüzde 98’i belediye tarafından karşılanmaktadır. Sorunlarımız böyle çözülmektedir. Çok çalışkan bir Valimiz var. Gerçekten ender bulunan Valilerden. Şuan ki Belediye Başkanımız Recep Gürkan’ın da şu özelliği çok beğeniyorum; yaptığı işi proje ile yapıyor. Proje ile yapılan işlerde eğer iş bitmese bile sonradan gelen arkadaşlar projeyi devam ettirmek mecburiyetindedir. Ben muhtar arkadaşlarıma da bir proje dahilinde çalışmalarını, halktan kopmamalarını, size kızanlar olsa bile önce hizmeti ona götürmenizi rica ediyorum” dedi.
Başkan Vekili Selçuk Çakır, tüm muhtarlar adına Edirne Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı İrfan Tasmalı ve Edirne Köy Muhtarları Derneği Başkanı Recai Kararmışbuga’ya çiçek takdim etti.

EDİRNE

19 Ekim 2019 Cumartesi

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