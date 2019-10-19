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Trakya Üniversitesi’nde “Çocuklar hareket ediyor” paneli

İHA

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen "Çocuklar Hareket Ediyor: Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Motor Gelişim Programı: Özel Gereksinimli Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okul Olgunluğunu Destekleme" başlıklı panel, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi’nde “Çocuklar hareket ediyor” paneli

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen “Çocuklar Hareket Ediyor: Okul Öncesi Dönem Çocukları İçin Motor Gelişim Programı: Özel Gereksinimli Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okul Olgunluğunu Destekleme” başlıklı panel, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Panele Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nını okunması ve Trakya Üniversitesi tanıtım filminin izlenmesinin ardından açılış konuşmalarına geçildi.
Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu konuşmasında, “20172018 eğitim öğretim yılında, Amerika Birleşik Devletleri’nde Massachussets ve Illinois eyaletleri ile eş zamanlı olarak ilk defa Türkiye’de, Edirne’deki Ayşekadın Anaokulu’nda uyguladığımız CHAMPPS projesinin yürütücüleri Prof. Dr. Patricia Cronin Favazza ve Prof. Dr. Michaelene M. Ostrosky’i üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Gerçekleştirdikleri iş birliklerinden dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu projenin kurucusu olan Maassachusetts ve Stonehill Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Patrica Cronin Favazza ve İllinois Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Michaelene M. Ostrosky’e çok teşekkür ediyorum. Haziran 2018 itibarıyla projeyi başarıyı tamamlamış bulunmaktayız. 2023 eğitim vizyonu doğrultusunda kapsayıcı eğitim anlayışına uygun olarak tasarlanan çalışmalarda sınıflarımızdaki özel gereksinimli çocuklar akranlarıyla birlikte eğitim sürecinde yer almış ve hareket içeren etkinliklerle gelişimleri desteklenmiştir. Programda aynı zamanda çocukların aileleri ile birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar da yer almaktadır. Aileler de çocukları ile evde yapabilecekleri keyifli etkinliklerle programa katkı sağlamıştır. Böylelikle süreçten hem kendileri hem de çocukları faydalanmıştır. Proje ekibi oldukça yoğun, yorucu ve bir o kadar da eğlenceli geçirdikleri bu süreçte; çocukların gelişimlerine bizzat eşlik etmenin, ailelerle çocukları arasında artan etkileşimle bunun çocuğa olumlu yansımalarını gözlemlemenin ve normal gelişim gösteren ya da özel gereksinimli tüm çocukların gelişimine katkı sağlamanın mutluluğunu paylaşıyoruz. Panelimizin alandaki eğitimcilerimize ve eğitim kurumlarına ışık tutacağı düşüncesindeyim.” dedi.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden Sakarya açılışta yaptığı konuşmada “20192020 eğitim öğretim yılının ikinci haftasında bir taraftan dersler başlamışken diğer taraftan fakültemiz öğrencilerinden sosyal, kültürel ve bilimsel çalışma yapma istekleri gelmesi oldukça memnuniyet verici. Bu projenin amacı, öğrencilerimize bütünleştirme eğitimi ile desteklenen programlar vererek öğretmen adaylarımıza misyon ve vizyon kazandırmak ve onların daha donanımlı öğretmenler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Şu anda okullarda görev yapan öğretmenlerimizin de korunmaya ihtiyacı olan öğrencilere daha faydalı yaklaşmalarını sağlamaktır. Bu bağlamda bilgi birikimlerini bizimle paylaşmak için çok uzaklardan gelen değerli panelistlerimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı konuşmada, “Giderek büyüyen ve genişleyen Trakya üniversitesinin en önemli birimlerinden biri olan Eğitim Fakültesi ciddi ve önemli projelerle ön plana çıkmaya devam ediyor. Fakültemiz, 6 bölümde akreditasyon çalışmalarını başlatarak ciddi bir atağa kalktı. Bu faaliyetleri önemsiyoruz çünkü her şey eğitim diyoruz. Çocuklar Hareket Etsin Projesi ile bu özel çocuklarımıza temasta bulunulacak. Sevgili yavrularımız bu proje sayesinde hareket edecekler. O yüzden bu projeyi çok anlamlı ve önemli buluyorum. Bu proje çocuklarımızı toplumun içerisine katılmalarına katkıda bulunacak. Bu anlamlı projenin hayata geçmesinde emeği geçen başta Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden Sakarya ile Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Emine Ahmetoğlu moderatörlüğünde başlayan panelde, Prof. Dr. Patricia Favazza ve Prof. Dr. Michaelene Ostrosky “Çocuklar Hareket Ediyor: Okul Öncesi Dönem Çocukları için Motor Gelişim Programı: Özel Gereksinimli Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okul Olgunluğunu Destekleme” projesinin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygulamaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirirken, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Akşin Yavuz ise “Çocuklar Hareket Ediyor: Okul Öncesi Dönem Çocukları için Motor Gelişim Programı: Özel Gereksinimli Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Okul Olgunluğunu Destekleme” projesinin Edirne’de gerçekleştirilen uygulamaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

EDİRNE

19 Ekim 2019 Cumartesi

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