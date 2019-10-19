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Edirne Valiliği tarafından yaptırılan “Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı “ Projesi Koordinasyon Toplantısı AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Edirne Belediye Başkanlığı, Edirne İl Özel İdaresi, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı’ndan gelen temsilcilerle gerçekleştirildi.

Edirne’de okul öncesi çocuklar ve ilk ve orta öğrenim öğrencilerine teorik trafik bilgilerini uygulama fırsatı verecek. Parkın içerisinde AFAD’a ait Deprem Simülasyon Merkezi ve AFAD Eğitim Merkezi olacak.

EDİRNE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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