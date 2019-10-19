Evinde ölü bulundu

Edirne’nin Keşan ilçesinde evde bir süredir yalnız kalan adam banyoda komşuları tarafından ölü bulundu.

Olay, Keşan’ın Yukarı Zaferiye Mahallesi’nde yaşandı. Eşi köye giden Kadir Sezgin (65) bir süredir evde yalnız kalıyordu. Köyden dönen Saniye Sezgin kapıyı çaldı ancak kapı açılmadı. Telefonlara da cevap vermeyen eşinin durumdan şüphelenen Saniye Sezgin, komşulara haber verdi. Açık balkondan eve giren komşular, evin banyosunda Sezgin’in cansız bedenini buldu. Darp veya şiddet izi izine rastlanmayan Kadir Sezgin'in cansız bedeni, nöbetçi savcı ve polis tarafından yapılan incelemelerin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesine götürüldü. Saniye Sezgin cenazenin götürülmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı.

EDİRNE 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:57

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