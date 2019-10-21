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Trakya Üniversitesi yeni üyelerine "merhaba" dedi

İHA

Üniversite eğitiminde akademik çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerine de hız kesmeden devam eden Trakya Üniversitesi, 20192020 eğitimöğretim yılında üniversiteye katılan öğrencilere düzenlenen etkinliklerle "merhaba" dedi.

Trakya Üniversitesi yeni üyelerine "merhaba" dedi

Üniversite eğitiminde akademik çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerine de hız kesmeden devam eden Trakya Üniversitesi, 20192020 eğitimöğretim yılında üniversiteye katılan öğrencilere düzenlenen etkinliklerle “merhaba” dedi.
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Balkan Kongre Merkezi’nde organize edilen “Üniversiteye Merhaba” gecesinde öğrenciler, yeni bir şehirde yeni bir yaşam kurmanın kaygısını unutarak arkadaşları ile birlikte unutulmaz bir akşam geçirdi. Balkan Kongre Merkezi fuaye alanında Trakya Üniversitesi Gençlik Bandosu tarafından eğlenceli ezgilerle karşılanan öğrenciler, ardından ana salonda Modern Dans Topluluğu tarafından sergilenen dans gösterisini izledi. Dans gösterinin ardından sahne alan Çizgi Grubu ile eğlencenin katlandığı etkinlikte, Dörtxdört grubunun sahne alması ile öğrenciler muhteşem bir gece yaşadı.

EDİRNE

21 Ekim 2019 Pazartesi

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