AFAD'dan sahilde tatbikat

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Edirne’nin Keşan ilçesinde 20. UMKE Bölge Tatbikatı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ AFAD ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Keşan ilçesi Mecidiye sahilinde yapılan tatbikatta, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ UMKE ekiplerine su üstü arama kurtarma ve kurtarma sırasında kullanılan düğüm teknikleri konusunda eğitim verildi.

EDİRNE 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 16:02

AKŞAM 18:32

YATSI 19:52

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