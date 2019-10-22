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“Bilime açılan pencere: STEM eğitimi” için Edirne’ye gelen Kuzey Makedonyalı öğretmenleri uğurladı

İHA

Trakya Üniversitesi, "Bilime açılan pencere: STEM eğitimi" İçin Edirne'ye gelen Kuzey Makedonyalı öğretmenleri uğurladı.

“Bilime açılan pencere: STEM eğitimi” için Edirne’ye gelen Kuzey Makedonyalı öğretmenleri uğurladı

Trakya Üniversitesi, “Bilime açılan pencere: STEM eğitimi” İçin Edirne’ye gelen Kuzey Makedonyalı öğretmenleri uğurladı.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen, Türk tarihi içinde her dönemde çok büyük öneme sahip olan dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya’daki okullarda görev yapan, 17 soydaş öğretmenin katıldığı “STEM” eğitim ve etkinlikler dizisi başarıyla tamamlandı.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite ev sahipliğinde, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) iş birliği ve Uluslararası Balkan Üniversitesinin desteğiyle Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen STEM Eğitimleri kapsamında, Kuzey Makedonya’dan Edirne’ye gelen soydaş öğretmenlerle, Makedonya dönüşleri öncesi bir araya geldi.
Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi Senato Salonunda gerçekleşen buluşmada, Kuzey Makedonya’dan gelen soydaş öğretmenlere, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden ve projede uzman eğitici olarak görev alan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Eylem Bayır ve Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye Yılmaz da eşlik etti. Buluşmada, Trakya Üniversitesi ile Tetova Devlet Üniversitesi arasındaki iş birliği çerçevesinde düzenlenen eğitimler için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gelen Tetovalı öğrenciler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İnan ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz da yer aldı.
Sürdürülebilir ve büyük ölçekli bir uygulamanın ilk basamağı olarak, 26 Ağustos 2 Eylül 2018 tarihleri arasında Batı Trakya’dan, 919 Aralık 2018 tarihleri arasında Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’dan 1928 Mart tarihlerinde ise Afganistan’dan gelen soydaş ve akraba öğretmenlere verilen STEM Eğitimlerinin ardından, Trakya Üniversitesinin son konukları, Kuzey Makedonya’dan gelen soydaş öğretmenler oldu.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun yürütücülüğünde, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Eylem Bayır, Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye Yılmaz ve Dr. Öğr. Üyesi Hasan Özyıldırım’ın uzman eğiticiler olarak görev yaptığı “Ecdada İlim Köprüsü” projesi çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde, eğitimöğretim alanındaki en güncel gelişmeleri ve uygulamaları içeren bir haftalık araştırmacısorgulayıcı öğretime dayalı etkinlik/proje temelli çalışmalara yer verildi. STEM eğitimi ile ilgili teorik temel bilgilerin kazandırıldığı programda, uygulamalı STEM çalışmaları ile öğretmenlerin kendi tasarımı ürünler oluşturmaları ve sunmaları hedeflendi. Program kapsamında, Ülkemize gelen soydaş öğretmenlere, Edirne’nin tarihi mirası, günlük yaşamı ve üniversite hakkında da bilgi verilirken, Trakya Üniversitesi Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜTAGEM), Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ve Rahmi Koç Bilim Müzesine ziyaretleri içeren bir de sosyal gezi organize edildi.
Kuzey Makedonya’dan gelen soydaş öğretmenler, Türkiye'de ve Trakya Üniversitesinde olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek temenni ve iyi niyetlere canı gönülden katıldıklarını ve bu eğitimlerin akıllarından, kurulan dostlukların da gönüllerinden hiçbir zaman çıkmayacağını belirtti.

EDİRNE

22 Ekim 2019 Salı

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