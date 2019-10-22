Sınırda yakalanan, 3'ü PKK şüphelisi 4 kişi tutuklandı

EDİRNE'nin İpsala ve Enez ilçelerinde, Yunanistan'a geçme hazırlığı yaparken, hudut karakolu ve jandarma ekiplerince yakalanan, 3'ü PKK/KCK şüphelisi 4 kişi, mahkemece tutuklandı.

Enez'e bağlı Çataltepe Mahallesi'ndeki Cevizkıran Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgusunda, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı bulunan S.Ö. ve İ.P. oldukları belirlendi.

İpsala'ya bağlı Yenikarpuzlu beldesinde de jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde, Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapmak isteyen 3 kişi, askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, terör örgütü PKK/PYD ile bağlantısı bulunan İ.C. ve A.V. ile organizatör E.K. olduğu belirlendi. A.V. ve İ.C.'nin yapılan üst aramasında, sahte Bulgaristan kimliği bulundu. Şüphelilerin, kendilerini Keşan'dan İpsala'ya getirdiğini anlattığı S.K. de yakalanarak, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. ve A.V., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, S.Ö., İ.P., İ.C. ve S.K. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:00

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