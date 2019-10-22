Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

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EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isterken, hudut bölüğü askerlerince yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisinden 1'i, mahkemece tutuklandı.

İpsala'ya bağlı Sarıcaali köyündeki askeri yasak bölgede, hudut bölüğü askerleri, 3 kişiyi yakaladı. Jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan M.S. ve Z.S. ile organizatör A.C. oldukları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.S., sorgusunun ardından serbest bırakıldı. A.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.S. ise tutuklanarak, cezaevine konuldu.



EDİRNE 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:00

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