Türkiye'deki ilk 'İlk Yardım Eğitim Merkezi' Edirne'de kuruldu 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Türkiye'deki ilk 'İlk Yardım Eğitim Merkezi' Edirne'de kuruldu 

DHA

EDİRNE Valiliği, ilk yardım eğitimi almış kişilerin sayısının artırılması amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesinde 'İlk Yardım Eğitim Merkezi'ni kurdu. Edirne Valisi Ekrem Canalp, ilk yardımın önemine dikkat çekerek, "Kurumlarla beraber eş güdüm içerisinde çalışıldığı zaman önümüzdeki on yıllar boyunca burada on binlerce Edirneli ilk yardım eğitimini almış olacak" dedi.
Sağlık Bakanlığı izniyle harekete geçen Edirne Valiliği kentte hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında İlk Yardım Eğitim Merkezi'ni kurdu. Faaliyete geçen İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde, acil ve afet durumlarında hayat kurtaran ilk yardım eğitimlerini yaygınlaştırmak ve ilk yardım konusunda toplumu harekete geçirmek hedeflenirken, bakanlık onaylı ücretsiz ilk yardım eğitimi de alınabilecek. Merkezin açılışına Edirne Valisi Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ve çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi katıldı. 
'İLKLERİN VİLAYETİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ'
Merkezin açılışında konuşan Vali Ekrem Canalp, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde birçok birimin koordinasyon içerisinde çalıştığını söyledi. Merkezi daha verimli kullanmak adına işlevini arttırmak istediklerini ve İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin de bu nedenle kurulduğunu ifade eden Canalp, "Bizlerin bu merkezleri çok daha aktif, çok daha verimli, fazla ve yoğun şekilde kullanmak arzu ve isteğimiz vardı. Burada düşünülen fikir çok güzel, neden çok güzel? Çünkü ilk defa Türkiye'de bu şekilde 112 binaları aynı zamanda ilk yardım eğitimi veren merkezler haline de gelecek. Bu hizmeti de aynı zamanda görmüş olacak. Edirne'nin ilklerin vilayeti olmasından dolayı ayrı gurur duyuyoruz. Yapmış olduğumuz harcamalar çok büyük harcamalar değildi. Bu merkezin oluşması için çok büyük harcamalar yapmadık. Ama şunu biliyorum sistematik şekilde uygulamayı ortaya koyduğumuz zaman kurumlarla beraber eş güdüm içerisinde çalışıldığı zaman önümüzdeki on yıllar boyunca burada on binlerce Edirneli ilk yardım eğitimini almış olacak" diye konuştu.
'İLK YARDIM EĞİTİMİ ÇOK KIYMETLİDİR'
İlk yardım eğitiminin çok önemli olduğunun altını çizen Vali Canalp, "İlk yardım eğitimi çok kıymetlidir. Belki hayatınızda bir defa ihtiyaç duyarsınız ama o ihtiyaç duyduğunuzda o eğitim sizin için çok kritik olabilir, yanınızda evladınız, akrabanız, yakınınız olabilir. İşte bu eğitimin ne kadar hayati olduğunu o zaman anlamış oluruz. Kazalarda ölümlerin yüzde 50'si ilk 30 dakika içerisinde gerçekleşiyor. Bu zaman dilimi içerisinde eğer kaliteli, doğru bilgilere dayanan ilk müdahaleyi yapabilirseniz hayatların büyük çoğunluğu da kurtarmak mümkün hale gelebiliyor. İşte bugün burada açacağımız bu merkez de inşallah bu eğitimi almış olan Edirneli´nin sayısını artırmaya yöneliktir" dedi. 
Konuşmaların ardından İlk Yardım Eğitim Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Vali Canalp, merkezde görevlilerden bilgi alırken merkezin ilk kursiyerleri olan Edirne Sağırlar Spor Kültür ve Aileleri Derneği üyeleri de eşlik etti. Vali Canalp ayrıca bina içerisinde hizmet veren AFAD Koordinasyon ve 112 Çağrı Merkezi'ni gezerek bilgi aldı.

EDİRNE

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 16:00
  • AKŞAM 18:31
  • YATSI 19:51
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
Sınırda yakalanan, 3'ü PKK şüphelisi 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Sınırda yakalanan, 3'ü PKK şüphelisi 4 kişi ...
Edirne Valiliği ‘İlk yardım eğitim merkezi’ açıldı
YEREL HABERLER Edirne Valiliği ‘İlk yardım eğitim merkezi’ açıldı
Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Üzerimdeki baskıyı attım, daha rahatım
YEREL HABERLER Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Üzerimdeki baskıyı ...
Edirne’de muhtarın haklı ‘alt geçit’ isyanı İstasyon Mahallesi Muhtarı: “Görevliler yapıyor, yeniden kırıyorlar”
YEREL HABERLER Edirne’de muhtarın haklı ‘alt geçit’ isyanı İstasyon ...
“Bilime açılan pencere: STEM eğitimi” için Edirne’ye gelen Kuzey Makedonyalı öğretmenleri uğurladı
YEREL HABERLER “Bilime açılan pencere: STEM eğitimi” için Edirne’ye ...
TOBB Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu üyeleri mutfak etkinliklerinde buluştu
YEREL HABERLER TOBB Edirne İl Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ...
'Fark edilmek için değil, fark yaratmak için çalışın'
YEREL HABERLER 'Fark edilmek için değil, fark yaratmak için çalışın'
AFAD'dan sahilde tatbikat
YEREL HABERLER AFAD'dan sahilde tatbikat
Edirne 7. Kitap Fuarı sona erdi
YEREL HABERLER Edirne 7. Kitap Fuarı sona erdi
Trakya Üniversitesi yeni üyelerine "merhaba" dedi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi yeni üyelerine "merhaba" dedi
Trakya Üniversitesi hocalarının isimlerini yaşatıyor
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi hocalarının isimlerini yaşatıyor
Edirne'de nüfus hafta sonu 10 bin artıyor
YEREL HABERLER Edirne'de nüfus hafta sonu 10 bin artıyor
Yunanistan, yaralı 22 kaçak göçmeni 'geri itme' yöntemiyle Türkiye'ye gönderdiği iddiası
YEREL HABERLER Yunanistan, yaralı 22 kaçak göçmeni 'geri itme' ...
Yunanistan, yaralı 22 kaçak göçmeni 'geri itme' yöntemiyle Türkiye'ye gönderdiği iddiası
YEREL HABERLER Yunanistan, yaralı 22 kaçak göçmeni 'geri itme' ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X