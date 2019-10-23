Serhad şehri Edirne’de düzensiz göçmen rekoru yıl tamamlanmadan kırıldı

Düzensiz göçün vazgeçilmez rotası Türkiye’de, 2019 yılında yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısı 345 bine ulaştı. Avrupa’ya açılan son nokta Edirne’de ise bir önceki yıl 74 bin olan göçmen rakamı geçilerek, Eylül ayı sonu itibariyle 90 bini aştı.

Ülkelerinde yaşanan iç savaş ya da ekonomik sebeplerle nedeniyle yola çıkan düzensiz göçmenlerin vazgeçilmez rotası Türkiye’de 2019 yılında yakalanan toplam düzensiz göçmen sayısı 345 bine ulaştı. Avrupa’ya açılan sınır şehri Edirne’de ise 2019 yılının ilk 9 ayında yakalanan düzensiz göçmen sayısı 90 bini aştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun önceki gün Türkiye Belediyeler Birliği toplantısındaki konuşmasında açıkladığı göç rakamlarının ardından, özellikle kaçak göçmenlerin yoğunluk oluşturduğu Edirne’de de 2019 Eylül sonu itibariyle ulaşılan rakamlar dikkat çekiyor. Geçen yıl serhad şehri Edirne’de 12 ayda 74 bin düzensiz göçmen yakalanırken, bu sayı yılın ilk 9 ayında şimdiden 90 bini aştı. 2019 yılı sonuna kadar bu rakamın 100 bini aşması bekleniyor. Düzensiz göçmenlerle mücadelede hem hudut birliklerinin hem de emniyet ve jandarma unsurlarının çalışmaları aralıksız olarak sürüyor.



Göç idareleri personellerinin zorlu mesaileri

Bulgaristan ve Yunanistan’a komşu olması nedeniyle mevcut 5 hudut kapısı ve söz konusu ülkelere kara ve nehir sınırları, düzensiz göçte son durağın Edirne olmasını tetikliyor. Geçen yılın rakamlarına göre kent genelinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından 74 bin düzensiz göçmene işlem yapılırken, bu sayı yılın ilk 9 ayında şimdiden 90 bini aştı. 7/24 mesai kavramına göre faaliyet gösteren Göç İdaresi Müdürlüğü unsurları, hem vicdani hem de insani mesai menfuru ile takdir topluyor. Düzensiz göçmenler, Göç İdaresi Müdürlüğü’nde, kimlik tespiti, biometrik fotoğraf, parmak izi, sağlık kontrolü gibi bir dizi işlemlerden geçiriliyor.

EDİRNE 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:02

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