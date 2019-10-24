Enez'de lastik botta 36 kaçak göçmen yakalandı

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EDİRNE'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 36 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Suriye uyruklu 6'sı çocuk, 18'i kadın, toplam 36 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



EDİRNE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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