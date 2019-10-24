Keşan'da kaçak içki ve oto yedek parçası ele geçiridi

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonlarda gümrük kaçağı 112 şişe içki, 4 karton sigara ve 13 oto yedek parçası ele geçirildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dörtyol kavşağında durdurdukları F.Ö. yönetimindeki araçta arama yaptı. Ekipler, arama sonucu gümrük kaçağı 13 oto yedek parçası ele geçirdi. F.Ö. hakkında, '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Polis ekipleri, şehir merkezinde de kaçak içki ve sigara satışı yapıldığı belirlenen 3 adreste arama gerçekleştirdi. Aramalarda gümrük kaçağı 112 şişe içki ve 4 karton sigara ele geçirildi. 3 kişi hakkında da '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem yapıldı.



EDİRNE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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