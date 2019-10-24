Trakya Üniversitesinin uluslararası öğrencileri Osmanlı Mutfağıyla tanıştı

64 farklı ülkeden 4 bin 200 uluslararası öğrenciye eğitim veren ve Türkiye’de en çok Balkanlı öğrenciyi bünyesinde barındıran Trakya Üniversitesi, Osmanlı mutfağını uluslararası öğrencileri vesilesiyle tüm dünyaya tanıtıyor.

Trakya Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle Karaağaç Yerleşkesi’nde hayata geçirilen Şerbet Evi, kapılarını Trakya Üniversitesinde eğitim gören uluslararası öğrencilere açtı. Dünyanın dört bir yanından gelen öğrenciler etkinlikte, farklı şerbetleri tadarak, kendi şerbetlerini hazırladı. Unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetini canlandırmak ve bölgeyi ziyarete gelen turistlere medeniyetimizin eşsiz lezzetlerini tattırmak için çalışmalar yapan Trakya Üniversitesi Şerbet Evi, düzenlediği eğitimler ve sunduğu geleneksel lezzetlerle Edirne'nin en önemli turizm destinasyonu Karaağaç bölgesinin cazibesini artırmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Proje Koordinatörü ve Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi, Şerbet Evi Projesi ile kaybolmuş lezzetleri tekrar gün yüzüne çıkarmayı ve Osmanlı mutfağını dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, "Yürüttüğümüz çalışmalardan biri de uluslararası öğrencilerimize Şerbet Evi’nde şerbetlerin yapımıyla ilgili eğitimler düzenlemekti. Özellikle Mimar Kemaleddin’in bu güzel eserinin restore edilmesi ve Osmanlı mutfağının eşsiz lezzeti şerbetle buluşmasıyla ortaya çıkan proje sayesinde hem uluslararası öğrencilerimize Osmanlı mutfağını tanıtmayı hem de bölgenin tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bizler öncelikle bir eğitim kurumuyuz ve eğitim bizim en önemli hedeflerimizden biri. Daha önce Türk öğrencilerimizle yaptığımız etkinliği şimdi uluslararası öğrencilerimizle yaparak onlara kültür ve medeniyetimizi yakından tanıtıyoruz ve aramızdaki ilişkileri güçlendiriyoruz. Gastronomi hocalarımızın eşliğinde yapmış olduğumuz literatür taramalarında bulduğumuz yaklaşık 300 şerbeti ilk defa bu proje kapsamında ziyaretçilerle buluşturuyoruz" dedi.

ŞefEğitmen Çağla Yumuk Mercan ve Oğuz Batur gözetiminde reyhan ve tarçın şerbeti yapan öğrenciler, şerbetleri çok beğendiklerini ifade etti.

EDİRNE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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