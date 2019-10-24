169 kilo kadın yürümek istiyor

Edirne’de yaşayan 53 yaşındaki Azime Gürel, sağlık sorunları nedeniyle 169 kiloya ulaşarak yürüyemez hale geldi. Derdine çare arayan Gürel, “Tek isteğim sağlık sorunlarıma çare bulunması ve yürüyebilmek” dedi.

Edirne’nin Yıldırım Mahallesi'nde yaşayan 53 yaşındaki Azime Gürel, 21 yıl önce başlayan sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olduğunu ancak ilerleyen aylarda karnında şişkinlikler oluştuğunu söyledi.

21 yıldır doktor doktor gezdiğini ifade eden Gürel, hastalığına çare bulunamadığını öne sürdü.

Sağlık sorunları nedeniyle 169 kiloya ulaştığını açıklayan Gürel, artık yürüyemediğini bir yere gideceği zaman yakınlarının kendisini taşıdığını ifade etti. Aşırı kilolarından dolayı evde iş yapamaz hale geldiğini belirten Gürel, yakınlarının yardımıyla pazara getirilerek bal ve makarna satarak geçimini sağladığını dile getirdi.

"Hastalığıma çare bulunmasını istiyorum" diyerek yardım çağrısında bulunan Gürel, tek isteğinin kendi imkanlarıyla yürüyebilmek olduğunun altını çizdi.

EDİRNE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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