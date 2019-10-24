Uzunköprü'de bilim fuarı açıldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Uzunköprü ilçesinde Mimar Musliddin Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi öğrencilerinin tasarladığı projelerin sergilendiği 4006 Bilim Fuarı açıldı. Mimar Muslihiddin Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi kapalı spor salonunda gerçekleşen açılışa Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Erbil Ertan İşeri, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Özcan Güner siyasi parti ilçe başkanları ve okul müdürleri katıldı.

İlginç tasarım ve araştırma projelerinin yer aldığı fuarı gezen protokol üyeleri, öğrencilerin sunumlarını dinledi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın proje koordinatörü Muammet Demir'in gayretleri ile hazırlandığını ve farklı projelerin sergilendiğini belirten okul müdürü Mesut Kaya, "Fen bilimleri, matematik, teknoloji tasarım ve robotik kodlama alanlarında projelerimiz var. Emek veren öğrenciler ve öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

EDİRNE 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:03

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