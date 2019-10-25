Beğendik’te sabah namazı buluşması

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beğendik Beldesi’nde Camiler ve Din Görevlileri haftası sebebiyle “Sabah Namazı Buluşması” yapıldı. Din görevlileri ve cemaat, Barış Pınarı Harekatı’nın başarısı için dua etti.

Beğendik Beldesi’nde bulunan Merkez Cami, Fatih Cami, Yeni Mahalle Camii ve TOKİ Camii din görevlileri ve cemaatlerinin katılımıyla "Sabah Namazı Buluşması" yapıldı. Namazının ardından buluşmaya gelenlere çorba ziyafeti verildi. İkramdan sonra ise katılımcılar tarafından Barış Pınarı Harekatı’nın başarışı için dua edildi.

EDİRNE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:04

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