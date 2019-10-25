Edirne’de 20 günde sürücülere 676 bin TL ceza

Edirne’de 20 günde trafikte kural ihlali yapan bin 829 sürücüye 676 bin 774 lira ceza işlemi uygulanırken, günde yaklaşık 60 trafik cezası kesildi.

Trafik ekiplerinin yanı sıra Yunus ekipleri de her akşam başka bir mahallede asayiş uygulaması gerçekleştirip, şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde aramalar gerçekleştirdi.

Edirne Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent trafiğini düzenlemek ve araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla çalışmalarını 24 saat boyunca aralıksız sürdürüyor. Denetimlerini kesintisiz sürdüren trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere ceza işlemi uyguluyor.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nün istatistik verilerinden derlenen bilgilere göre, 1 Ekim ile 20 Ekim 2019 tarihleri arasında, polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerince kurallara uymayan araç sürücülerine, 676 bin 774 lira trafik cezası kesildi.

11 bin 142 aracın kontrol edildiği denetimlerde bin 829 araca ceza işlemi uygulandı. Denetimlerde sürücülere 676 bin 774 lira trafik cezası kesildiği ve 98 aracında trafikten men edildiği öğrenildi.

EDİRNE 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 06:04

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