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Motorcu dostları Edirne’de buluşuyor

İHA

'Motorcu Dostu Trafik' projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamda başlattığı Asil Özbay'la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerine 27 Ekim Pazar günü Edirne'de devam ediyor.

Motorcu dostları Edirne’de buluşuyor

‘Motorcu Dostu Trafik’ projesi ile trafikte motosiklet ve diğer araç kullanıcılarını karşılıklı empatiye davet eden Aytemiz, proje kapsamda başlattığı Asil Özbay’la Yol Deneyimleri gezici etkinliklerine 27 Ekim Pazar günü Edirne’de devam ediyor.

Aytemiz liderliğinde 2018 yılında hayata geçirilen Motorcu Dostu Trafik projesinin tüm Türkiye’yi kapsayan gezici etkinlikleri ikinci etabı Kocaeli, Bursa, İzmir ve Antalya’dan sonra Edirne’de devam ediyor. Tüm araç sürücülerine ulaşmayı hedefleyen proje kapsamında; motosikletiyle üç kıtayı arşınlayan Asil Özbay, yollara dair hikâyelerini ve güvenli sürüşün önemini anlatarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Tüm sürücüler bir araya gelecek
Akademisyen kimliğinin yanı sıra 17 yıllık motosiklet kullanıcısı olan Asil Özbay, bugüne kadar ziyaret ettiği 11 farklı ülkenin yollarında edindiği deneyimleri bu kez Edirne’de motosikletseverler ve binek araç sürücüleri ile paylaşacak. Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitimler düzenleyerek maksimum kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Motorcu Dostu Trafik projesi, Asil Özbay’ın sunumuyla gerçekleşen Yol Hikâyeleri gezici etkinlikleri ile motosiklet severlerle buluşmaya devam edecek.

Trafikte empati sağlanacak
‘Motorcu Dostu İstasyon’ projesinin bir ileri aşaması olarak, ‘Motorcu Dostu Trafik’ sosyal sorumluluk projesini 'trafikte empati hareketi' söylemi ile hayata geçiren Aytemiz, trafikteki motosiklet ve diğer taşıt kullanıcılarının birbirlerini daha iyi anlaması ve güvenli bir sürüş ortamı sağlanması için, planlı, programlı, sürekli ve sürdürülebilir bir şekilde çaba sarf etmeyi hedefliyor. İlk etabında, yapılan birçok etkinlikle 2 bini aşkın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak projenin, 2019 yılındaki ikinci etabında yeni etkinlikler ile bin 500’e yakın motosiklet sürücüsüne ulaşılarak ve toplamda 3 bin 500 kişiye dokunulması ve trafikte empatinin arttırılması hedefleniyor.
Etkinlik, 27 Ekim Pazar günü Edirne'nin Keşan ilçesinde Aytemiz Polatcan Akaryakıt Bayi'nde gerçekleşecek.

EDİRNE

26 Ekim 2019 Cumartesi

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