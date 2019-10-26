Edirne, Yöresel Ürünler Fuarı’nda tanıtıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde organize edilen, yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline gelen 10.Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) Antalya’da gerçekleştirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda oluşturulan stantta; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’a ait yöresel ürünler sergilenerek, Türkiye’nin 81 ilinden katılan 200 binden fazla ziyaretçiye tanıtıldı. Organizasyona Edirne Ticaret Borsası’nı (ETB) temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Meclis Başkanı Fedai Canım, Yönetim Kurulu Üyeleri Eray Karaca ve Recep İriş ile Meclis Üyeleri Erhan Akgün, Zafer Bahşi ve Oğuz Kurban iştirak etti.

Fuarın açılışında konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; yöresel ürünlerin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline geldiğini vurgulayarak, “Her ilin, her ilçenin yöresel lezzetleri, coğrafi işaretli ürünleri burada sergileniyor. Bu sayede YÖREX, coğrafi işaretli ürünlerin hem Türkiye hem de dünyayla buluşmasını sağlıyor. Üreticiler ve perakendeciler burada bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri yapma imkanı buluyorlar” dedi.

Türkiye'nin, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün zenginliğine sahip olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Son dönemde yaşanan ekonomik çalkantıdan kurtulmanın çözümü de Anadolu topraklarında yatıyor. Zengin olmak istiyorsanız, bölgenizi zengin etmek istiyorsanız kendi yöresel ürünlerinize sahip çıkacaksınız. Bu topraklardan çıkan ürünlerin değerini önce bu toprağın insanlarının bilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ürünler dış pazarda anlam ifade etmeyecektir” dedi.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, “Fuarda 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansı, 647 kurum ve firma yer aldı. Düzenlenmesinin temel amacı öncelikle yerel değerleri koruyarak, yöresel ürün üreticilerini ekonomik olarak kalkındırmak. Devamında ise yerinde ve kalıcı istihdamı gerçekleştirmek, yerel ekonomiyi desteklemek, oluşturulacak platform vasıtasıyla küçük üreticiyi cesaretlendirmek, ortaya çıkacak ürün gamıyla, öncelikle yurt içinde tüketimi yaygınlaştırmak ve sonrasında yurtdışında pazarlanmasına olanak sağlamak. Borsa olarak coğrafi işaretin değerini biliyor ve önem veriyoruz. Fuarda oluşturulan standımızda ziyaretçileri güler yüzle karşılayarak hem ürünlerimizi hem de Edirne’mizi tanıtmaya çalıştık. Edirne Beyaz Peyniri ve Edirne Tava Ciğerinin coğrafi işaret belgesi mevcut. Edirne Bademli Kurabiyesi, Devai Misk Helvası, Edirne Acıbadem Kurabiyesi ve Edirne Aynalı Süpürgesi için başvurularımızı yaptık, sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi.

Fuar etkinlikleri kapsamında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun himayelerinde istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda oda ve borsaların temsilcileri tarafından karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri dile getirilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

EDİRNE 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 06:05

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