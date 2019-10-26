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Kaçak göçmenler, tarihi medresede uyurken yakalandı

DHA

EDİRNE'de, Yunanistan tarafından geri itildiği iddia edilen, Cezayirli ve Filistin uyruklu 2 kaçak göçmen, tarihi 'Peykler Medresesi'nde uyurken yakalandı.

EDİRNE'de, Yunanistan tarafından geri itildiği iddia edilen, Cezayirli ve Filistin uyruklu 2 kaçak göçmen, tarihi 'Peykler Medresesi'nde uyurken yakalandı.
Kentin önemli tarihi camilerinden Üç Şerefeli Cami'nin arkasında bulunan 'Peykler Medresesi'nde kaçak göçmenler olduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Medreseye giden ekipler, Cezayir ve Filistin uyruklu 2 kaçağı, içeride uyurken yakaladı. Üzerinden kimlik çıkmayan 2 göçmenin, kaçak olarak geçtikleri Yunanistan'da yakalandıktan sonra Meriç Nehri üzerinden botla Türkiye'ye itildiği iddia edildi. Kaçaklar sağlık kontrollerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
YUNANİSTAN, BİNLERCE GÖÇMENİ TÜRKİYE'YE İTTİ
Uluslararası anlaşmaya uymayan Yunan güvenlik güçleri, yıllardır Meriç Nehri üzerinden 'geri itme' yöntemiyle düzensiz göçmenleri Türkiye'ye göndermeye devam ediyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre son bir yıl içinde binlerce düzensiz göçmenin Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye geri itildiği öğrenildi. Çoğu göçmenin iddiasına göre, Yunan polisleri ülkelerine kaçak göçmenleri darp edip, üzerindeki paraları ve değerli eşyaları alarak Türkiye'ye gönderildiklerini belirtiyor.FOTOĞRAFL

EDİRNE

26 Ekim 2019 Cumartesi

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