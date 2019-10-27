Bulgaristan, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bulgaristan, yerel yöneticilerini seçmek için sandık başında

DHA

BULGARİSTAN halkı bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına giderken, seçimlere katılımın düşük olduğu gözlendi. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 4 parti de seçimlere katılırken, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, "Bulgaristan'da Türk ve Müslüman temsilcisi olarak yaklaşık 40 belediyemiz var. Belediyelerin toplamında yüzde 15'i bizler tarafından temsil ediliyor. Bu seçimlerde de 90 belediyede adayımızı koyduk. Onlarla bu seçimlere çıkıyoruz" dedi.

BULGARİSTAN halkı bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına giderken, seçimlere katılımın düşük olduğu gözlendi. Çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 4 parti de seçimlere katılırken, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, "Bulgaristan'da Türk ve Müslüman temsilcisi olarak yaklaşık 40 belediyemiz var. Belediyelerin toplamında yüzde 15'i bizler tarafından temsil ediliyor. Bu seçimlerde de 90 belediyede adayımızı koyduk. Onlarla bu seçimlere çıkıyoruz" dedi.
Bulgaristan'da bugün belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar olmak üzere 36 bin 251 aday yerel yöneticilerin seçilme için sandık başına gidildi. 6 milyon 217 bin 606 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da, öğle saatlerine kadar seçimlere katılımın düşük olduğu gözlendi. Bulgaristan'da siyasilerin güven kaybına uğraması, işsizlik, sosyal adaletsizlik, gençlere istihdam eksikliği ve iş göçü gibi nedenlerden dolayı vatandaşların seçimlere ilgisinin az olmasına neden olarak gösterildi. İki turda yapılan seçimlerde ilk turda yüzde 50'den fazla elenirken, ilk iki sıradaki adaylar için 3 Kasım'da yeniden sandık başına gidilecek.
1989 yılında demokratik değişimlerden sonra kurulan ve üyelerin çoğunluğunun Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH), etkili olduğu bölgelerdeki gücünü koruması bekleniyor. Kırcaali'ye bağlı 7 ilçenin belediye başkanlıklarını bu seçimlerde de kazanmasına kesin gözle bakılan HÖH, ülke genelinde ise üçüncü büyük parti konumunu korumaya çalışacak. Ülkede toplam 263 ilçeden 44'ü HÖH belediye başkanları tarafından yönetiliyor.
Yerel seçimlerde Türk ve Müslümanların oyları için yarışacak diğer partiler ise, Lütvi Mestan başkanlığındaki DOST Partisi, Kasım Dal liderliğindeki Hürriyet ve Şeref Halk Partisi ve Güner Tahir'in başkanlık yaptığı Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi. Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali'de de bu seçimlerde 8 aday yarışıyor. Dört dönemdir Belediye Başkanı olan HÖH adayı Hasan Aziz'den başka bir Türk ismi de DOST adayı Mehmet Hoca oldu.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, "Bulgaristan'da Türk ve Müslüman temsilcisi olarak yaklaşık 40 belediyemiz var. Belediyelerin toplamında yüzde 15'i bizler tarafından temsil ediliyor. Bu seçimlerde de 90 belediyede adayımızı koyduk. Onlarla bu seçimlere çıkıyoruz. Ayrıca 150 belediyede belediye meclis üyesi ve muhtar adaylarımız var. Bulgaristan'da ana sorunlardan biri iş sağlamak, yatırımlarla ilgili hem Bulgaristan hem Avrupa ile bağlantı kurmak, aynı zamanda sosyal yardımları sağlamak. Bulgaristan halkı maalesef yaşlanmaktadır. Gençler daha fazla Türkiye ve Avrupa'ya göç ediyor. O yüzden hem devlet, hem yerel yönetim olarak sosyal politikalarımızı daha fazla genişletmek istiyoruz" dedi.
Yerel seçimlerde oy kullanacak seçmenin en az altı ay bir adreste kesintisiz konaklamış olması şartı nedeniyle, Türkiye'de yaşayan ve çifte vatandaşlığa sahip soydaşlar ve seçimlerde oy kullanmadı. 

EDİRNE

27 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:32
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:24
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak göçmenler, tarihi medresede uyurken yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak göçmenler, tarihi medresede uyurken yakalandı
Edirne'de yoğun sis
YEREL HABERLER Edirne'de yoğun sis
Edirne’de trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Edirne’de trafik kazası: 1 yaralı
Edirne, Yöresel Ürünler Fuarı’nda tanıtıldı
YEREL HABERLER Edirne, Yöresel Ürünler Fuarı’nda tanıtıldı
Trakya Üniversitesi’nde ağaçlandırma seferberliği
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi’nde ağaçlandırma seferberliği
Motorcu dostları Edirne’de buluşuyor
YEREL HABERLER Motorcu dostları Edirne’de buluşuyor
Miniklerden Barış Pınarına moral kolisi
YEREL HABERLER Miniklerden Barış Pınarına moral kolisi
Edirneli mehteranlardan Mehmetçiğe asker selamı
YEREL HABERLER Edirneli mehteranlardan Mehmetçiğe asker selamı
Edirne'de Mehmetçik için lokma dağıtıldı, dua okundu 
YEREL HABERLER Edirne'de Mehmetçik için lokma dağıtıldı, dua okundu 
Tarihi konak kül oldu
YEREL HABERLER Tarihi konak kül oldu
Yaya geçidinde birisi durdu, diğeri vurdu Bisikletli çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Yaya geçidinde birisi durdu, diğeri vurdu Bisikletli ...
Edirne’de 20 günde sürücülere 676 bin TL ceza
YEREL HABERLER Edirne’de 20 günde sürücülere 676 bin TL ceza
Edirne’de trafik kazası: 1 ölü 2 ay önce dünya evine girmişti, feci kazada can verdi
YEREL HABERLER Edirne’de trafik kazası: 1 ölü 2 ay önce dünya evine ...
Beğendik’te sabah namazı buluşması
YEREL HABERLER Beğendik’te sabah namazı buluşması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X