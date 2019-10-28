Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan, Keşan'da konser verdi

KLARNET virtüözü Serkan Çağrı ve Türk halk müziği sanatçısı Elif Buse Doğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Edirne'nin Keşan ilçesinde konser verdi.

Keşan Belediyesi Konferans ve Tiyatro Salonu´nda gerçekleştirilen konsere, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve çok sayıda müziksever katıldı. Piyano, kanun, gitar ve bateriden oluşan orkestrası eşliğinde klarnetiyle sahne alan Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan'ın seslendirdiği şarkılarla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyiciler, Trakya´ya özgü çalınan Roman oyun havaları eşliğinde de dans etti. Konser sonunda Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Çağrı ve Doğan'a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.



EDİRNE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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