Meriç Nehri üzerinden getirilen 14 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonda Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden kayıkla getirilen 14 kilo 53 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 4 şüpheli yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'dan Meriç Nehri üzerinden uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. İhbar sonrası çalışma başlatan polis, cumartesi günü Avrupa ülkelerinden temin edilen uyuşturucunun Meriç ilçesi üzerinden nehirden kayıkla yurda sokulacağını belirledi. Meriç Nehri kıyısında önlem alan polis nehirden geçirilen uyuşturucuların araca yüklendiği sırada operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 2 çuval içinde 14 kilo 53 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

Polis uyuşturucu maddeyi imha etmek üzere el koyarken şüpheliler F.B., Ö.Ö., F.T. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki soruşturmalarının ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, 'uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.



EDİRNE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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