Edirne’de 29 Ekim coşkusu çelenk sunumu ile başladı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’de, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan tören programları kapsamında, ilk tören Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunumu ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 96. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumu yapıldı. Törene, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, il protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

EDİRNE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:54

AKŞAM 18:22

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.