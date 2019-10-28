Trakya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları törenlerle başladı 

CUMHURİYET Bayramı kutlamaları, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtlarına çelenk sunumuyla başladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Edirne'de, Atatürk Anıtı'ndaki çelenk töreniyle start aldı. Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisiyle vatandaşın katıldığı tören Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törene 7'den 70'e Edirneliler de yoğun ilgi gösterdi. Töreni izlemek için gelen Hüseyin Özdemir (88), ise herkesi duygulandırdı. Yürümekte güçlük çekmesine rağmen tören alanına yürüyerek gelip ayakta izleyen Özdemir, herkesin saygı ve sevgisini topladı.

Kırklareli'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Vali Osman Bilgin, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu tarafından çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Atatürk Anıtı'na çelenk sunma programına Vali Osman Bilgin, Milletvekili Selahattin Minsolmaz, 55'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Şenol Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Vali Yardımcıları, kamu kurum ve kuruluş amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Kaymakam Sefer Sarılı, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkut, tarafından Mortuk Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. Törene, daire amirleri, askeri erkan ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.



EDİRNE 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

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