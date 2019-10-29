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96 yıllık gurur Edirne’de coşkuyla kutlandı

İHA

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96 yıl dönümü Edirne'de coşkuyla kutlandı. 7'den 70'e binlerce vatandaş, ellerinde ayyıldızlı Türk Bayrakları ile tören alanında buluştu.

96 yıllık gurur Edirne’de coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 96 yıl dönümü Edirne’de coşkuyla kutlandı. 7’den 70’e binlerce vatandaş, ellerinde ayyıldızlı Türk Bayrakları ile tören alanında buluştu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. Kuruluş yıl dönümü, Edirne’de düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Törenler, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in makamında kutlamaları kabul etmesiyle başladı. Daha sonra Talatpaşa Caddesi’ndeki törenlere geçildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Güngör, üstü açık araçla tören alanında tur atarak halkın bayramını kutladı.
Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesi ile ‘İhtiyacımız olan tek şey çalışkan olmaktır” diyerek, tüm Edirnelilerin ve törene katılanların bayramını kutladı.
Vali Canalp'in konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunan törende, hafta kapsamında gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Edirne Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle devam eden Cumhuriyet Bayramı töreni okulların ve askeri birliklerin resmi geçit töreni ile sona erdi.

EDİRNE

29 Ekim 2019 Salı

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