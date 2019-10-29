Restore edilen tarihi Meriç Köprüsü, trafiğe açıldı

LeBron James ve Arnold Schwarzenegger evlerini terk etti

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE'de restorasyonu tamamlanan 400 yıllık tarihi Meriç Köprüsü, yaya geçişinin ardından araç trafiğine de açıldı.

Edirne'de Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ile 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan tarihi Meriç Köprüsü'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. Tarihi Tunca Köprüsü'nün ardından zemin taşlarında çimento kullanılmadan aslına uygun olarak 1.5 ayda restorasyonu tamamlanan Meriç Köprüsü iki hafta önce yaya geçişlerine açılmıştı. Tarihi köprü üzerinde araç geçişleri de başladı. Çalışmalar esnasında Karaağaç Mahallesi'ne geçişler Nato Köprüsü ile Dr. Mehmet Müezzinoğlu köprülerinden sağlanıyordu.



EDİRNE 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:34

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:21

YATSI 19:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.