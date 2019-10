Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksek Okulu oryantasyon programı

Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksek Okulu, birinci sınıf öğrencileri için 20192020 öğretim yılı geleneksel tanıtım toplantısını gerçekleştirildi.

Programa İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İpsala Meslek Yüksek okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İpsala Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonu’nda Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan tanıtım toplantısında, Trakya Üniversitesi tanıtım filmi ile birlikte, İpsala Meslek Yüksek okulu tanıtım sunumu gösterimi gerçekleştirildi. Daha sonra İpala Kaymakamı Enis Aslantatar ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, yeni kayıt yaptıran öğrencilere ilçe ile ilgili bilgiler vererek tüm yüksek okul öğrencilerine her konuda kapılarının açık olduklarını söyledi.

İpsala Meslek Yüksek okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, İpsala MYO’nun tarihçesi ile ilgili bilgi vererek bu yıl meslek yüksek okulu bünyesine 250 öğrenci daha kazandırdıklarını ve tüm bölümleri doldurduklarını belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda 3+1 İşyeri Uygulama Eğitimi modeline geçen ilk üniversite ve meslek yüksek okulları arasında yer aldıklarını belirterek, “Bu eğitim modelinde öğrencilerimiz 4 dönemden oluşan eğitimlerinin 1 dönemini iş yerlerinde uygulama eğitimi olarak yapıyor. Böylelikle okullarımızda aldıkları teorik bilgileri iş yerlerinde uygulayarak meslek yaşamlarında kendilerini daha geliştirip donatarak mezun oluyor. İsteyen öğrencilerimize isteğe bağlı 1 yıllık yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim şansı veriliyor. 300 öğrencilik Kredi Yurtlar Kurumu inşaatı tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine açıldı. Sizler, üniversitemizin bütün imkânlarından yararlanabilmeniz için çalışan ve öğrencilerini çok seven bir Rektörü olan üniversitede eğitim göreceksiniz. Meslek yüksek okulu ve öğrenciler söz konusu olunca asla hayır demeyecek kadar okulumuz ve öğrencilerimizi seven Kaymakamı ve Belediye Başkanı olan bir ilçede okuyacaksınız. Öğrencilerimizi böylesine sahip çıkan il, ilçe, üniversite ve yüksek okulda okuyacağınız için sizleri şanslı görüyorum.” dedi.

İpsala Meslek Yüksek okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, “Okulumuzda 3+1 sistemi ve isteğe bağlı yabancı dil eğitiminin yanında öğrencilerimize bir danışmanlık sistemi sunuyoruz. Öğrencilerimize kullanımları için bisiklet temin ediyor, kısmi zamanlı çalışma imkânları sağlıyoruz. Bir Öğrenci de Sen Okut kampanyamız ile ihtiyacı olan öğrencilerimize burs imkânı tanıyoruz. Öğrencilerimiz, gerek ilçemizde gerek Edirne Merkez’deki tüm sportif faaliyetler, sanatsal faaliyetler, öğrenci toplulukları etkinlikleri, toplumsal faaliyetler gibi etkinliklere katılım sağlayabiliyor. Sizlerin en iyi eğitimi almanız için elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerin görevi de eğitiminiz süresince çok çalışarak okulunuzdan mezun olmanız ve meslek sahibi olmanız. Bu okul sadece bizlerin değil, bu okul ülkemizin. Okulunuza sahip çıkın ve siz nasıl teslim almışsanız öyle devredin. İlçemizdeki KYK Müdürümüz de, İpsala’daki evinizin büyüğü olarak sizlerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda barınmanızı sağlamak için 7 gün 24 saat yanınızda olacaktır. Bu nedenle Müdürümüze ve KYK personelimize de teşekkürlerimi sunuyorum. İlçe Emniyet Müdürümüz ve personeli de sizlerin güvenli bir şekilde eğitim görmeniz için yanınızda olacaktır. Kendilerine ve emniyet personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımız da sizlerin her türlü sorununun çözümünde yanınızda olacaktır. Kendilerine de teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni öğretim yılında öğrencilerimize başarılar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Açılış programının ardından öğrenciler, Trakya Üniversitesi Rektörlüğü ile merkez yerleşkelerini ve Edirne'nin tarihi mekânlarını gezdi.

EDİRNE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:19

YATSI 19:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.