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YORUM KURALLARINI OKUDUM

İkiz kız ve erkek tekvandocular, başarılarıyla dikkat çekiyor

DHA

EDİRNE'de tekvando sporu yapan Hasan ve Hüseyin Arslan (12) ile aynı yaştaki Fikriye ve Filiz Aslan ikizler, turnuvalarda aldıkları derecelerle adından söz ettiriyor. İkizlerin antrenörü Metin Eşme, "Türk spor tarihinde çok nadir görülen durumlardan birisini yaşıyoruz. İkiz kız ve ikiz erkek sporcularımız var. Bu benim için büyük bir şans. Hem erkek, hem kız ikizlerimiz var. Başarılarındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de önce kendi içlerinde rekabet olması" dedi.

EDİRNE'de tekvando sporu yapan Hasan ve Hüseyin Arslan (12) ile aynı yaştaki Fikriye ve Filiz Aslan ikizler, turnuvalarda aldıkları derecelerle adından söz ettiriyor. İkizlerin antrenörü Metin Eşme, "Türk spor tarihinde çok nadir görülen durumlardan birisini yaşıyoruz. İkiz kız ve ikiz erkek sporcularımız var. Bu benim için büyük bir şans. Hem erkek, hem kız ikizlerimiz var. Başarılarındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de önce kendi içlerinde rekabet olması" dedi.
Edirne Belediye Spor Tekvando Kulübü'nün bünyesindeki ikiz sporcular Hasan ve Hüseyin Arslan ile Filiz Nur ve Fikriye Naz Aslan kardeşler, aldıkları başarılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçen eylül ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın minikler kategorisinde Hasan Arslan Türkiye birincisi, ikizi Hüseyin Arslan ise üçüncü olurken, minik kızlarda Fikriye Naz Aslan Türkiye ikincisi, aynı şampiyonada ikizi Filiz Nur Aslan ise Türkiye üçüncüsü oldu.
Edirne Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde tekvando yapan ikizler aldıkları başarılı sonuçların yanında ikiz olmaları nedeniyle de ayrıca ilgi görüyor. İkizler antrenmanlarda çok çalışarak, ay yıldızlı formayı giyip Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek istiyorlar. 
"SPOR TARİHİNE İSİMLERİNİ YAZDIRACAKLAR"
Edirne Belediye Spor Kulübü ve Tekvando Milli Antrenörü Metin Eşme, ikiz sporcuların tekvando sporunda çok başarılı olduklarını, başarılarındaki en büyük nedenin kendi içlerindeki rekabet duygusu olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Türk spor tarihinde çok nadir görülen durumlardan birisini yaşıyoruz. İkiz kız ve ikiz erkek sporcularımız var. Bu benim için büyük bir şans. Türk spor tarihinde ikiz sporcular olmuştur tabi ki ancak bizim şöyle bir şansımız var. Hem erkek, hem kız ikizlerimiz var ve bu 4 ikiz sporcu 2019 yılında kendi branşlarında ve kendi sıkletlerinde Türkiye derecesi yaptılar. Bir antrenör için büyük bir şans ve Edirne içinde büyük bir gurur. Sporcularımız küçük olmalarına rağmen uzun yıllardır tekvandoya gönül verdiler ve bu işi yapıyorlar. Başarılarındaki en büyük sebeplerden biri de kendi içlerinde rekabet içinde olmaları. Kardeşleriyle yarışsalar bile her müsabakaya kazanmak için çıkıyorlar. Bu da onları başarıya taşıyor. Çünkü Türkiye şampiyonlarında farklı sıkletlerde yarışmak onlar için bir anlamda şans aslında. Bu sayede birbirlerine rakip olmuyorlar. Bu Türk sporu için de büyük bir fırsat diye düşünüyoruz. Bu sporcularımız ileride dünya şampiyonlarında, belki de olimpiyatlarda isimlerini tarihe yazdıracaklar. Bu da Edirne ve Türkiye için çok büyük bir gurur. Biz de böyle sporculara sahip olduğumuz için çok şanslıyız."
"BİRBİRİMİZE RAKİP OLUYORUZ"
Ayrı kilolarda oldukları için müsabakalarda karşı karşıya gelmediklerini ancak antrenmanlarda birbirlerine rakip olduklarını söyleyen Filiz Nur Aslan, "Tekvando sporuna 4.5 yaşında başladık. Şu anda 12 yaşındayız. İkizimle burada çalışarak rekabet içindeyiz. Türkiye şampiyonasına gittiğimizde çok rahat oluyor. Müsabakalarda ayrı kilolarda olduğumuz için birbirimize rakip olmuyoruz. Bu nedenle de şansımız artıyor. Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda ayrı kilolarda ben Türkiye ikincisi, kardeşim ise Türkiye üçüncü oldu" dedi.
'RAKİBİM KENDİM OLUYORUM'
Türkiye üçüncüsü Fikriye Naz Aslan da, "Kardeşimle çalışmak, bu sporu yapmak benim içim büyük şans. Bu sayede rakibim kendim olmuş oluyorum. Bu durum beni motive ediyor ve mutluluk veriyor. Kardeş kardeşe çalışıyoruz. Okulda da aynı sıra arkadaşım kardeşim. Öğretmenler bizi bazen karıştırıyor" diye konuştu.
HEDEFLERİ DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLMAK
Geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın minikler kategorisinde 30 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Hüseyin Arslan ise, hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, "Tekvando sporunu severek yapıyorum. Antrenörümün desteği ve aldığım derecelerle Edirne'yi temsil etmek beni çok mutlu ediyor. Hedefim olimpiyat şampiyonu olmak" ifadelerini kullandı.
Hasan Arslan ise kardeşini rakip olarak gördüğünü belirterek, "Hedefim dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak. Kardeşimi rakip olarak görüyorum, o benim kopyam. Onun da rakiplerini yenerek derece yapmasını istiyorum. Kardeşim ile olimpiyatlarda şampiyon olmak istiyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Salondan detay
İkizlerden genel detay
Çalışmalardan detay
Metin Aşme il röp.
Detay görüntü
İkizler ile röp.
Farklı açılardan detaylar
Sporcuların alkışlayarak vedası

EDİRNE

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:41
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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