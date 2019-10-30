Edirne açıklarında 40 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne’de, Enez ilçesi Sultaniçe açıklarında lastik bot içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 40 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Ekim 2019 tarihinde saat 11.49’da, Edirne ili Enez ilçesi Sultaniçe açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki yabancı uyruklu 40 düzensiz göçmen (23 erkek, 10 kadın, 7 çocuk) yakalandı. Göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

EDİRNE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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