Hamsi bollaşınca balıkçıların yüzü güldü

AÇIK denizlerde av yasağının kalkmasından bu yana fiyatı düşmeyen hamsinin özellikle son 2 gündür Karadeniz'de bollaşması, Edirne'deki balıkçı tezgahlarına yansıdı. Hamsinin kilo fiyatının 10 liraya düştüğünü görenler, balıkçılara akın etti.

Karadeniz'de hamsinin özellikle son günlerde bolca avlanmasıyla balıkçı tezgahları doldu. Balık sezonunun başlamasından bu yana ucuza hamsi yiyemeyen Edirneliler ise kilosu 10 lira olan hamsiye rağbet etti. Edirne Balık Pazarı esnafından Feridun Biztren, "Karadeniz'de 2 gündür denizden bol çıktığı için kilosunu 10 liraya satıyoruz. Böyle giderse hamsinin kilosunun düşmesini bekliyoruz. Dün ve bugün satışlarımız iyi. Tezgaha gelenler, bol bol hamsi alıyor" dedi.

Balıkçı Yaşar Ertapuz da "Havaların sıcak gitmesiyle denizden az çıkan hamsinin fiyatı yükseliyordu. Son 2 gündür hamsinin denizden bol çıkmasıyla fiyatı düştü. Balıkçılığın zor günler geçirdiği şu günlerde hamsi yüzümüzü güldürdü" diye konuştu.

Edirne'deki balıkçı tezgahlarında hamsi, kilosu 10 liradan satılırken, yerli palamut tanesi 30, çupra kilosu 30, levrek 35, istavrit ise 20 liradan alıcı buluyor.



EDİRNE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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