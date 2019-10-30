Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

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EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 3 FETÖ/PDY şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Üyüklütatar köyünde, önleyici kolluk devriyesi sırasında, 2'nci derece askeri yasak bölgedeki toprak yolda aracı durdurdu. Araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçiş hazırlığında olduğu belirlenen 3 kişi, yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan A.R.C., Z.C. ve A.C. oldukları belirlendi. A.C., jandarmada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, A.R.C. ve Z.C.'nin işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.



EDİRNE 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:09

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