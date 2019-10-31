Minik öğrencilerin yüreği Kızılay için attı

Edirne’de, anaokulu öğrencileri, Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında, Kızılay Aş Evi ve Kan Merkezi’ne gitti. Minik kalpler, öğretmen ve velilerinin gözetiminde topladıkları kıyafet ve oyuncak gibi eşyaları ihtiyaç sahibi kardeşleri için yanlarında getirerek, teslim etti.

Edirne Safir Anasınıfı öğrencileri Kızılay Haftası kapsamında, Kızılay Aşevi'ne ve Kızılay Kan Merkezi'ne gitti. Öğrenciler, Kızılay'ın kuruluş amacını, görevlerini yerinde görerek, kan vermenin önemini, aş evinin işlevini ve manasını öğrendi.

Minik kalpler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için veli ve öğretmenlerinin gözetiminde topladıkları kıyafet, oyuncak gibi eşyaları, Kızılay görevlilerine teslim ederek yardıma ihtiyacı olan kardeşlerinin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

EDİRNE 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:10

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