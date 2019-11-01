Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin koordineli çalışması sonucu 11 köye prefabrik sağlık evi yapıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp’in köy ziyaretlerinde muhtarlar ve vatandaşların talepleri ve yerinde yapılan incelemelerin ardından merkez Sazlıdere, Karabulut, Enez ilçesinde Hisarlı, Küçükevren, Çavuşköy, Işıklı, Keşan ilçesinde Altıntaş, Boztepe, Danişment ve İpsala ilçesinde Kumdere köyü olmak üzere toplam 11 köye prefabrik sağlık evi yapıldı. Hasta muayene odası, hasta/yakını bekleme alanı ve engellilere yönelik düzenlemelerin yer aldığı sağlık evleri, 30 metrekaresi kapalı olarak inşa edildi. İpsala'nın Korucu köyündeki mevcut sağlık evi ise onarıldı.

EDİRNE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

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