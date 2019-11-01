Öğrenciler için "Kariyer Günleri" düzenlendi

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Mesleki ve Teknik Okul öğrencilerine yönelik "Lider Buluşmaları ve Kariyer Günleri" gerçekleştirildi.

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde yer alan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri tarafından öğrencilere yönelik "Lider Buluşmaları ve Kariyer Günleri" gerçekleştirildi. İl genelinde 17 oturumda gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin sektör temsilcileriyle buluşmaları sağlandı.

EDİRNE 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

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AKŞAM 18:17

YATSI 19:38

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